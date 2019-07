Mai così audace il verbo

Lo scontro nel governo sulla Tav non era Mai stato così acceso : Lega e 5 stelle al duello sulla Tav. Il movimento ribadisce la sua contrarietà e promette che in Parlamento si opporrà a un'opera che definisce "inutile, antistorica, dannosa", e lo scontro tra i soci di maggioranza si fa via via più aspro con i toni che si avvicinano sempre più a quelli di una sfida. Durissimo il commento della Lega al post pubblicato sul Blog delle stelle. Il Carroccio affida la risposta ai capigruppo di ...

Maltempo in Toscana - “è stata una brutta nottata. A Luglio eventi così non erano Mai successi - è stato d’emergenza” : “Una brutta nottata per la Toscana. Ieri pomeriggio e stanotte una serie di temporali molto forti hanno messo a dura prova molte zone della Toscana. Ad Arezzo è morta anche una persona“. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. “La Protezione civile regionale – prosegue Rossi – è stata subito attivata e ha risposto alle richieste pervenute dai territori. ...

Overshoot Day - Mai cosi presto : il 29 luglio esaurite le risorse che la Terra genera in un anno : L’anno scorso arrivò l’1 agosto, e si trattò di un record negativo, dato che non si era mai verificato così presto. Quest’anno cadrà tre giorni prima, il 29 luglio, confermando un trend che appare incontrovertibile da 20 anni a questa parte. Stiamo parlando del giorno del sovrasfruttamento delle risorse (in inglese, Earth Overshoot Day), data in cui avremo consumato tutte le risorse naturali che la Terra è in grado di “rigenerare” in 1 anno a ...

“La mia prima volta in bikini”. Vladimir Luxuria ‘boom’. Nessuno l’ha Mai vista così : Cinquataquattro anni e non sentirli. Per la prima volta Vladimir Luxuria si mostra in bikini e finisce sulla cover della rivista Chi. Felice, di questa intervista e di questo regalo fatto dai giornalisti della rivista Chi, Luxuria condivide anche questo scatto sui social. “Mi sono guardata allo specchio e ho detto: ‘Oh, ho 54 anni e guarda qua!’. Credo di dover essere orgogliosa di quello che sono. E di quello che sono diventata”, ha scritto ...

Il 98% della Terra è sotto l’attacco del riscaldamento globale : Mai così veloce in 2.000 anni : Due nuovi studi svelano che il riscaldamento globale non è mai stato così veloce in 2000 anni come adesso: attualmente ad essere colpito dall'incremento delle temperature è il 98% del Pianeta, la situazione è drammatica. Vediamo insieme come gli esperti siano giunti a questa conclusione e cosa c'è da sapere.Continua a leggere

Clima : il riscaldamento non è Mai stato così veloce negli ultimi 2000 anni - l’allarme degli esperti : Il riscaldamento globale sta avanzando ad una velocità mai vista negli ultimi 2000 anni e inoltre è molto esteso, interessando il 98% del pianeta. A questa conclusione sono giunte due ricerche pubblicate sulle riviste Nature e Nature Geoscience e coordinate entrambe da Raphael Neukom, dell’Università svizzera di Berna. Tutte e due si basano sui dati relativi all’andamento del Clima dall’epoca dell’Impero Romano fino alla ...

Meteo - ondata di caldo africano in Europa : Belgio e Olanda infuocate - Mai così caldo dal 1883 : Belgio e Olanda, nella morsa dell’ondata di caldo africano che sta attanagliando l’Europa occidentale, registrano temperature record, con la colonnina di mercurio destinata a salire ancora. L’Istituto reale Meteorologico olandese ha rilevato la temperatura più alta di sempre, con +38,8°C a Gilze-Rijen, nel sud del Paese. E anche l’Istituto reale di Meteorologia belga, alle 14,30, ha registrato la temperatura più alta dal ...

Deborah De Luca - Dj italiana - parte con il visto turistico per gli Usa - ma viene fermata alla dogana : «Non sono Mai stata trattata così male» : Brutta avventura per la dj partenopea Deborah De Luca. L’artista è volata negli Usa e per il Canada dove avrebbe dovuto fare alcune serate, peccato però che sia partita con un visto turistico e non lavorativo, come invece avrebbe dovuto essere, per questo alla dogana ci sono stati dei problemi. «Non avendo il visto per lavoro, per problemi di tempo, ho preferito tentare comunque, perché conosco il lavoro che c’è dietro una mia ...

Xbox One vende meno di Xbox 360 ma le entrate della divisione Xbox non sono Mai state così elevate : Dal punto di vista delle unità vendute l'attuale generazione di console non può che dar ragione a PlayStation 4 e a uno Switch in costante crescita ma per quanto a livello hardware non tutto sia andato per il verso giusto, Microsoft non può che gioire di fronte ai risultati della divisione Xbox. sono i freddi numeri a dirlo.L'analista di Niko Partner, Daniel Ahmad, ha proposto attraverso Twitter un grafico molto interessante che analizza ...

Renzi attacca Di Maio su Alitalia : “Ma prima di parlare - collegare il cervello fa così schifo?” : L'ex segretario dem rimarca la sua posizione: "Non penso di uscire da un partito che è il mio partito, ma è chiaro che non starò mai in un partito che da accordi con i Cinque Stelle". Tuttavia, secondo Renzi non si arriverà ad una rottura nel governo in quanto "nessuno in Parlamento vuole andare a votare". Poi torna sulla questione Alitalia: "Di Maio ha attaccato tutti i giorni i Benetton, poi, siccome era con l'acqua alla gola, li ha portati in ...

M5s - Di Maio spiega il Mandato Zero : “Così non disperdiamo l’esperienza dei consiglieri” : “A me interessa non disperdere l’esperienza maturata dal consigliere comunale” durante il suo Mandato, esperienza che il consigliere “può portare in altri consessi, ad esempio in Regione, in Parlamento o all’Europarlamento”. Lo dice il leader M5S Luigi Di Maio, in un video-tutorial sulla nuova organizzazione del Movimento 5 Stelle pubblicato su Facebook. “Oggi – spiega il titolare del Mise – ...

Commercio - Mai così male da 4 anni : chiudono 14 negozi al giorno : Nel solo 2019 si apprestano a sparire altre 5mila attività: frutto di una crisi del Commercio che ha visto sparire un...

Nuoto - Gabriele Detti Mondiali 2019 : “Contento per il bronzo - non ho Mai visto Sun Yang così vicino” : Il medesimo podio di Budapest 2017: cambiano gli avversari, passano due anni, ma l’ordine d’arrivo iridato dei 400 metri stile libero maschile è sempre lo stesso. Ai Mondiali di Nuoto di Gwangju, in Corea del Sud, vince il cinese Sun Yang, mentre l’australiano Mack Horton si mette al collo l’argento battendo al tocco sulla piastra l’azzurro Gabriele Detti. A completare l’ottima prestazione italiana il quinto ...

Il 2019 il 2° anno più caldo di sempre : Giugno Mai così bollente in Europa e nel mondo : “Il 2019 si classifica fino ad ora come il secondo più caldo di sempre sul pianeta facendo registrare una temperatura media nel primo semestre sulla superficie della terra e degli oceani, addirittura superiore di 0,95 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo“: è quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti sulla base degli ultimi dati del Noaa, il National Climatic Data Centre che rileva i dati dal 1880 dalla quale si evidenzia ...