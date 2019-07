Mafia : sopravvissuto strage Chinnici - 'Non ho avuto attenzione dalle istituzioni' : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) - "Quello che fa male non è tanto quello che mi ha fatto Cosa nostra, ma l'attenzione che non ho avuto dalle istituzioni". E' la denuncia di Giovanni Paparcuri, l'unico sopravvissuto della strage in cui morì, 36 anni fa il giudice Rocco Chinnici. "Io non ho approfittato

Mafia : sopravvissuto strage Chinnici - ‘Cosa nostra esiste ed esisterà sempre’ : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) – “La Mafia esiste ed esisterà sempre. Non l’abbiamo sconfitta. anche se abbiamo vinto tante battaglie”. Lo ha detto Giovanni Paparcuri, l’unico sopravvissuto della strage in cui, 36 anni fa, venne ucciso il giudice Rocco Chinnici. Paparcuri, che questa mattina ha partecipato alla commemorazione in via Pipitone Federico, anche se molto defilato, era stato a lungo autista di ...