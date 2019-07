Made in Italy : Cantiere Navale Vittoria - dalla Grecia ordine per un quarto pattugliatore (2) : (AdnKronos) - Il contratto, che da oltre 41.5 milioni di euro arriva così ad avere un valore complessivo di oltre 55.5 milioni di euro, è il risultato dell’aggiudicazione di una gara internazionale indetta dal Ministero delle Politiche Marittime dello stato ellenico sostenuto (per il 90%) dal Fondo

Made in Italy : Cantiere Navale Vittoria - dalla Grecia ordine per un quarto pattugliatore : Rovigo, 29 lug. (AdnKronos) – Si aggiunge una quarta sorella alle tre unità del tipo Fast Patrol Vessel che il Cantiere Navale Vittoria sta realizzando nel suo stabilimento di Adria (Ro) per la Ellinikí Aktofýlaki, la Guardia Costiera greca.L’azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di imbarcazioni militari, paramilitari, da lavoro, commerciali e da trasporto fino a 100 metri di lunghezza (valore della ...

Made in Italy : Cantiere Navale Vittoria - dalla Grecia ordine per un quarto pattugliatore (2) : (AdnKronos) – Il contratto, che da oltre 41.5 milioni di euro arriva così ad avere un valore complessivo di oltre 55.5 milioni di euro, è il risultato dell’aggiudicazione di una gara internazionale indetta dal Ministero delle Politiche Marittime dello stato ellenico sostenuto (per il 90%) dal Fondo Sicurezza Interna (ISF) 2014-2020 dell’Unione Europea. Le quattro imbarcazioni saranno assegnate, tra l’altro, alle ...

e-Commerce - volano pmi Made in Italy su Alibaba.com : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – Dalla moda ai prodotti dell’agroalimentare come il vino, l’olio o il caffé, vola l’e-Commerce delle pmi del made in Italy che portano il loro business online. Ad assicurarlo è Alibaba.com che ha confermato e rafforzato il suo impegno per la digitalizzazione delle piccole imprese che commerciano in prodotti tipici italiani, prodotti “famosi in tutto il mondo per il design e ...

Coldiretti : “Tagliare tasse su alimenti Made in Italy - l’agricoltura può svolgere un ruolo primario contro i cambiamenti climatici” : Non solo va scongiurata qualsiasi ipotesi di aumento dell’Iva, ma è necessario riconoscere un credito di imposta alle imprese della filiera agroalimentare che utilizzano in misura prevalente prodotti agricoli italiani per rilanciare i consumi, ridurre il gap competitivo con gli altri Paesi e sostenere il sistema produttivo nazionale lungo la filiera dal campo alla scaffale. E’ quanto sostiene il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini al ...

Made in Italy : volano le esportazioni alimentari - record storico con un balzo del 9 - 3% : “volano le esportazioni dell’alimentare nazionale che fanno registrare il record storico con un balzo del 9,3% nei paesi extra Ue“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat sul commercio estero relativi al primo quadrimestre del 2019 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. “Si tratta in realtà – sottolinea la Coldiretti – del consolidamento del successo dell’alimentare nazionale nel ...

Il Made in Italy vince contro Nestlè. Sì alle capsule Bisio compatibili con Dolce Gusto : Nella guerra delle “cialde”, c’è un nuovo Davide che vince conro Golia. In questo caso, si tratta di un’azienda piemontese, la Bisio Progetti, che ha vinto la causa contro...

Perché un sandbox può dare la spinta al fintech Made in Italy : sandbox (Getty Images) di Ludovica Mosci e Alessandro Ferrari* Lo scorso 28 giugno 2019, è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge 58/2019 di conversione del decreto legge 34/2019 (cosiddetto Decreto crescita) che, all’articolo 36, comma 2 bis, prevede: “Al fine promuovere e sostenere l’imprenditoria, di stimolare la competizione nel mercato e di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli investitori e del mercato dei ...

Capalbio libri 2019 : ecosostenibilità - letture tecnologiche e Made in Italy tra i focus della tredicesima edizione : ecosostenibilità, letture tecnologiche e made in Italy tra i focus della tredicesima edizione in programma a Piazza Magenta per dieci serate. Raddoppiati gli incontri con gli autori. Anteprima teatrale con una produzione sul piacere di leggere. Torna per la tredicesima volta nel borgo medioevale di Capalbio la rassegna dedicata al “piacere di leggere”, ideata e organizzata da ZigZag, l’agenzia di comunicazione guidata da Andrea Zagami in ...

Artigianali - Made in Italy - ecologici : guida ai costumi più sostenibili : Il numero delle spiagge dalle quali è bandita la plastica monouso aumenta giorno dopo giorno. Una goccia nel mare, mai metafora suonò più adatta: perché purtroppo la...

Export - la marcia dei prodotti del Made in Italy : record all’oreficieria : Oltre 5mila chilometri, per la precisione 5.640: è la distanza media che percorre un pezzo di oreficeria prodotto nel Vicentino per raggiungere il suo cliente finale, tipicamente negli Stati...

