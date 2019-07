M5s | Lezzi | “Se Lega vuole staccare spina al governo | non abbia paura e lo faccia Ma non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) Durissimo attacco allapronunciato dal ministro del Sud, Barbara, nel corso della trasmissione “Ma cos’è quest’estate”, su Radio24. Primo casus belli: le accuse rivolte dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia nei confronti dei 5 Stelle (“con lo stop all’autonomia vogliono favorire la lobby del Sud”).è tranchant: “Io sto lavorando per il sistema Paese, e cioè sia per il Sud, sia per il Nord. Non intendo rispondere all’almanacco degli insulti quotidiani da parte dei due governatori (Zaia e Fontana, ndr). Non mi interessa. Se sisfruttare la questione autonomia per creare dissidi, che in realtà esistono proprio all’interno della, allora è un altro capitolo. Non intendo rispondere, perché, appunto, queste sono dinamiche interne alla, non ci toccano affatto”. Il ministro pentastellato ribadisce, in merito al Tav, la posizione esposta da Toninelli su ...

