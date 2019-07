L' utilizzo eccessivo degli smartphone farebbe ingrassare | lo attesta studio colombiano

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Brutta notizia per chi usa molto loed altri dispositivi elettronici. Un team disi colombiani ha scoperto che l'massiccio dei telefonini. In poche parole tali apparecchi favorirebbero sovrappeso e obesità. Il motivo è semplice: se le persone, soprattutto i ragazzi, passano molte ore con glisottraggono tempo all'attività fisica, dunque il rischio di aumentare di peso cresce sostanzialmente. Loè stato illustrato all'American College of Cardiology Latin America Conference 2019. Gli autori della ricerca hanno esaminato alcuni studenti universitari, constatando che quelli che usavano i loro telefonini per oltre 5 ore al giorno correvano un rischio del 43% in più di diventare obesi. Si rischiano gravi patologie Mirary Mantilla-Morrón, esperta colombiana in riabilitazione polmonare cardiaca e vascolare, ha evidenziato ...

