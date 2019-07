Lukaku non andrà in Norvegia con il Manchester United Si fanno avanti Juventus e Inter

Il Manchester United non convoca Lukaku e Darmian - per Juve o Inter è quasi fatta : Potremmo chiamarlo "L'intrigo Lukaku" e potrebbe essere tranquillamente un libro giallo di Sir Arthur Conan Doyle, con Sherlock Holmes alla difficile ricerca della destinazione finale per il centravanti belga della squadra inglese. Le protagoniste sono due e sono sempre le solite, le rivali italiane per eccellenza, divise sempre più dalla vicenda Calciopoli e da un crescente odio sportivo. È Derby d'Italia anche in ambito calciomercato e mai ...

Lukaku fuori - lo United non lo convoca : altro segnale di mercato? : Lukaku è uno di quei calciatori di cui si è più sentito parlare questa estate, in fase di mercato, specie in Italia. Il motivo è il lungo corteggiamento dell’Inter e l’inserimento della Juventus. Nel frattempo, un altro segnale arriva dal Manchester United: l’attaccante belga non figura tra i ventisei calciatori convocati dal tecnico Ole Gunnar Solskajer per l’amichevole in Norvegia con il Kristiansund. Scarica o ...

Tuttosport : L’Inter pensa ancora a Cavani se non dovesse arrivare Lukaku : Non è affatto una novità dal momento che Tuttosport lo aveva già scritto 10 giorni fa, Edison Cavani è l’alternativa dell’Inter a Lukaku. Zidane vuole il calciatore belga, ma dal momento che lo United sta facendo di tutto per ostacolare la chiusura dell’affare la società nerazzurra si prepara a trovare un sostituto che sarebbe il bomber del PSG “Conte vuole Dzeko e Lukaku, L’Inter – al netto delle uscite dei vari ...

Calciomercato Inter – Non si mollano le piste Dzeko e Lukaku - ma c’è un ostacolo (oneroso) da superare : Nella giornata di ieri è andato in scena un colloquio a casa Zhang tra i dirigenti dell’Inter, dove sono state confermate le linee di mercato L’Inter non ha nessuna intenzione di mollare la presa né per Edin Dzeko e né per Romelu Lukaku, entrambi obiettivi di mercato per l’attacco. Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse Nella giornata di ieri è andata in scena un colloquio a casa Zhang, a cui ha preso parte tutto lo stato ...

Manchester United-Inter - le formazioni ufficiali : non c’è Lukaku - ‘giallo’ sul futuro dell’attaccante : Esordio in International Champions Cup 2019 per l’Inter, al National Stadium di Singapore la squadra di Antonio Conte affronta il Manchester United, panchina iniziale per l’ultimo acquisto Barella, a centrocampo Gagliardini, Brozovic e Sensi con Candreva e Dalbert sulle fasce. In difesa la linea a tre è composta da D’Ambrosio, De Vrij e Skriniar. In attacco Conte si affida al baby Esposito e a Longo. Nel Manchester Utd, ...

ICC - Inter-Manchester United : Sensi e Brozovic a caccia di conferme - Lukaku non gioca : Inter-Manchester United di domani, sabato 20 luglio, alle 13,30 (diretta tv su Sportitalia in chiaro) avrà la cornice delle grandi occasioni. Il National Stadium di Singapore si annuncia infatti tutto esaurito. Conte ha continuato anche in questi giorni a spremere il gruppo, niente soste nemmeno nel giorno dell’atterraggio in Asia. Corrono i nerazzurri, fanno fondo perché durante la stagione non potranno avere cali di forma, almeno così vuole il ...

La Juve vorrebbe Icardi ma Zhang non vuole svenderlo - Dzeko e Lukaku restano in attesa : Il mese di luglio sta riservando un calciomercato davvero frizzante, improntato soprattutto alla ricerca del bomber. Un probabile giro di attaccanti senza precedenti: da Icardi a Dzeko, da Lukaku a Higuain, fino a Dybala, El Shaarawy, Chiesa e James Rodriguez. E la lista potrebbe continuare con altre sorprese. Il calciomercato 2019 era iniziato con grandi colpi in difesa. L'Inter ha chiuso per Godin già in primavera, assicurandosi il forte ...

Solskjaer su Lukaku e Pogba : “Non ci sono offerte e non abbiamo bisogno di vendere” : L’allenatore del Manchester United stringe a sé Pogba e Lukaku e, secondo il ‘Sun’, sta provando a convincere Lukaku a restare un altro anno.“powered by Goal”Il Manchester United è un osso duro in sede di calciomercato. Lo ha capito la Juventus quando ha sondato nuovamente Paul Pogba e lo ha capito adesso anche l’Inter, studiando l’approccio per Romelu Lukaku.Solskjaer begs Romelu Lukaku to stay at Man Utd for one ...

La Juventus si sarebbe fatta avanti per Lukaku - non si spegne la pista Icardi : La Juventus, in questa sessione di mercato, probabilmente cercherà di cambiare qualcosa anche nel suo reparto offensivo. Infatti, i bianconeri sarebbero alla ricerca di un nuovo numero 9. La Juve si starebbe muovendo su più fronti ed è possibile che nascano dei duelli di mercato con altre squadre italiane. Infatti, Fabio Paratici nelle ultime ore si sarebbe mosso per Romelu Lukaku obiettivo di mercato dell'Inter, ma il belga non è il solo ...

Non solo Romelu Lukaku : la Serie A punta in alto e infiamma il mercato : Lo ripetiamo ogni estate come se fosse uno di quei ritornelli da hit parade: la Serie A sta tornando ai fasti di un tempo, il nostro campionato attrae di nuovo i grandi calciatori. L' anno scorso, quando Cristiano Ronaldo sbarcò alla Juventus, il detto popolare sembrò certificato dai fatti. Ma era u

Zazzaroni svela : “Lukaku? In Italia ma non per il Napoli - destinato ad un’altra squadra di A. Insigne per 80 mln il club potrebbe venderlo…” : Zazzaroni su Insigne e Lukaku A Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’, è intervenuto il giornalista Ivan Zazzaroni. Ecco quanto ha dichiarato sul Lukaku e Insigne: “Finalmente grande Insigne in Nazionale, un gol bellissimo, il secondo consecutivo. Le scelte di Mancini hanno evidenziato l’adattabilità al ruolo di esterno sinistro, come nel Napoli di Sarri e con Zeman in passato. Insigne sarà un ...