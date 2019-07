Lukaku fuori | lo United non lo convoca | altro segnale di mercato?

Calciomercato Inter : Solskjaer fa ancora fuori Lukaku e avrebbe fretta di venderlo : Non c’è fine alla telenovela Lukaku per il Calciomercato dell’Inter. L’incontro di due giorni fa a Nanchino tra Conte, Marotta, Ausilio e Zhang ha confermato che il belga è la prima scelta per l’attacco ma nessun investimento “folle” verrà fatto soprattutto se prima non sarà ceduto Mauro Icardi. Il centravanti dello United non giocherà nemmeno l’amichevole di giovedì contro il Tottenham per un infortunio alla caviglia, portando così a tre su tre ...

Il Manchester United affronta l’Inter - Lukaku però resta fuori : Solskjaer svela i motivi dell’assenza : L’allenatore dei Red Devils ha rivelato i motivi per i quali l’attaccante belga non prenderà parte alla sfida contro l’Inter di ICC La sfida tra Inter e Manchester United si sposta dal mercato al campo, visto che le due squadre si affronteranno domani in Asia per l’International Champions Cup. Le due società infatti discutono da giorni per provare a sbloccare l’operazione Lukaku, per il quale gli inglesi ...