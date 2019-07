Lucera | non ha i soldi per andare al lavoro E l' azienda lo licenzia

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 29 luglio 2019) Emanuela Carucci Si tratta di un operatore della Croce Azzurra del 118 della provincia di Foggia L'non lo pagava da mesi e lui non aveva iper recarsi al, così è statoto. È la triste storia di un operatore di una postazione del 118 della Croce Azzurra di, un Comune in provincia di Foggia. Un caso, questo, che sta facendo molto discutere. Soprattutto i sindacati. Tutto è iniziato quando l'uomo ha comunicato all'il suo disagio economico. Comealse non si hanno iper pagare la benzina o un biglietto dell'autobus? La denuncia è arrivata dal sindacato Usb (l'unione sindacale di base), come si legge sul quotidiano regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno". Sul caso è intervenuto Santo Mangia, segretario della Usb di Foggia. "Questa è l’ulteriore dimostrazione di quanto siano inaffidabili alcune associazioni di ...

