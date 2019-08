Luca Parmitano invia la prima cartolina spaziale della sua Sicilia [FOTO] : L’astronauta italiano ESA Luca Parmitano ha pubblicato su Twitter la prima cartolina della Sicilia, sua terra natale, da quando il 20 luglio è andato in orbita per la missione Beyond, la seconda per il colonnello dell’Aeronautica Militare, a bordo della Stazione spaziale Internazionale. “Come zucchero a velo, nuvole di bel tempo spolverano di bianco le terre della mia infanzia,“, scrive l’astronauta, nato a Paternò, ...

Luca Parmitano lancia l'allarme dallo spazio contro il surriscaldamento globale : Lo spazio è il luogo ideale per lanciare l’allarme sugli effetti del riscaldamento globale sulla Terra: lo ha detto l’astronauta Luca Parmitano nel primo collegamento con i giornalisti dalla Stazione Spaziale Internazionale, organizzato dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) presso il Museo Nazionale della Scienza e Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano. “Negli ultimi 6 anni ho visto deserti avanzare e ...

Luca Parmitano scatta la foto alla sua Sicilia dalla Stazione Spaziale : L’astronauta Siciliano Luca Parmitano a pochi giorni dal suo arrivo sulla Stazione Spaziale Internazionale saluta la Sicilia che è la sua terra di origine. Parmitano ha scattato la prima foto della Sicilia del suo secondo soggiorno nello spazio. L’immagine della Sicilia scattata da Parmitano appare nidida e spettacolare. Il pilota dell’Aeronautica Militare è originario di Paternò, in provincia di Catania, e si trova impegnato nella ...

Luca Parmitano in collegamento dallo Spazio : “mi piacerebbe andare sulla Luna - penso che avrò l’età giusta” : A Luca Parmitano piace l’idea di andare sulla Luna e non esclude che un giorno questo sogno possa realizzarsi: l’astronauta siciliano lo ha detto nel primo collegamento della sua missione, Beyond, organizzato dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) presso il Museo della Scienza ‘Leonardo da Vinci’ di Milano. “Mi piace l’idea di poter andare un giorno sulla Luna“, ha detto. Non sa, ha aggiunto, se sarà ...

Luca Parmitano - dalla Iss l’allarme per il riscaldamento globale : “Ho visto deserti avanzare e ghiacciai sciogliersi” : “Lo spazio è il luogo ideale per lanciare l’allarme sugli effetti del riscaldamento globale sulla Terra“. L’astronauta Luca Parmitano lo spiega nel primo collegamento con i giornalisti dalla Stazione Spaziale Internazionale, organizzato dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) nella sede del Museo Nazionale della Scienza e Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano. “Negli ultimi sei anni ho visto deserti avanzare e ghiacci ...

Luca Parmitano : “Ho l’età giusta per sognare di tornare sulla Luna” : Otto giorni sono trascorsi dal suo arrivo sulla Stazione spaziale internazionale, che orbita a 400 chilometri sopra le nostre teste. Nove giorni, da quel simbolico 20 luglio della sua partenza (a ricordare il giorno dell’allunaggio), in cui l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea Luca Parmitano ha cominciato la missione Beyond, la sua seconda volta in orbita, ha già iniziato a lavorare agli esperimenti scientifici (come ...

Luca Parmitano dallo Spazio lancia l’allarme sul riscaldamento globale : “Ho visto deserti avanzare e ghiacci sciogliersi” : Lo Spazio è forse il luogo più giusto dal quale lanciare l’allarme sugli effetti del riscaldamento globale sulla Terra: lo ha detto l’astronauta Luca Parmitano nel corso del primo collegamento con i giornalisti dalla Stazione Spaziale Internazionale, organizzato dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) presso il Museo Nazionale della Scienza e Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano. “Negli ultimi 6 anni ho visto ...

La diretta della prima chiamata spaziale di Luca Parmitano : https://youtu.be/nA9UZF-SZoQ Partito lo scorso 20 luglio, proprio nel giorno dell’anniversario del primo sbarco sulla Luna di Armstrong e Aldrin, l’astronauta italiano dell’agenzia spaziale europea Luca Parmitano è al momento in orbita sulla Stazione spaziale internazionale per la missione Beyond. E proprio da 400 chilometri di altezza parla alla prima conferenza stampa con i media europei. Trovate la diretta qui sopra. The ...