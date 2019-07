L' omicidio del carabiniere Cerciello | visto dalla stampa estera

Gli amici degli americani fermati per l'omicidio del carabiniere li descrivono : "Stano" - "Violento" : Uno si fa chiamare su Instagram King of Nothing, il Re del niente, e nella sua mini biografia scrive che "la morte è certa, la vita no". L'altro è descritto come "spacciatore, rabbioso e violento". Finnegan Lee Elder, il ragazzo che ha confessato di aver accoltellato otto volte il brigadiere Mario Cerciello Rega, e Gabriel Natale-Hjorth, che era con lui, vengono descritti da amici e ex compagni di scuola come persone da cui molti stavano alla ...

Che cosa rimane ancora da chiarire dell'omicidio di Cerciello : Le carte giudiziarie, probabilmente, non lo racconteranno mai. Ma errori e misteri hanno segnato la notte tra il 25 e il 26 luglio scorso quando dopo il furto del borsello denunciato a Trastevere da Sergio B., il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ha perso la vita, colpito a pugnalate dal giovane americano Elder Lee Finnegan. Le conversazioni tra l'operatore del 112 e Sergio B. dimostrano, dal punto di vista dei carabinieri, che l'operazione ...

Ruolo del pusher e abiti borghesi Ombre sull'omicidio : le risposte : Tra le Ombre sull'uccisione del carabiniere Mario Cerciello Rega ce ne sono due in particolare, una sul Ruolo dell'uomo del borsello che ha chiamato i carabinieri e la seconda sul motivo per il quale lo stesso carabiniere ucciso e il collega sono arrivati sul luogo in borghese. Ecco quali potrebbero essere le risposte Segui su affaritaliani.it

La foto del sospettato per l’omicidio del carabiniere a Roma - legato e bendato : È stata scattata nelle prime fasi delle indagini e poi pubblicata dai giornali, sembra che l'autore sia già stato individuato

Chi sono i sospettati per l’omicidio del carabiniere a Roma : sono due ragazzi di 18 e 19 anni di San Francisco, gli investigatori stanno provando a ricostruirne movimenti e motivazioni

I dubbi risolti e quelli che restano sull'omicidio del carabiniere : È stato convalidato il fermo di Christian Gabriel Natale Hjorth ed Elder Finnegan Lee, i due cittadini americani indagati per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. I giovani turisti hanno fornito una versione dei fatti leggermente diversa, ma nei confronti di entrambi le prove raccolte dai carabinieri del Nucleo Investigativo sono "gravi e concordanti" e si avvalgono di numerose testimonianze che sono risultate ...

Roma - omicidio del vicebrigadiere in via Pietro Cossa : arrestati due turisti degli Usa : Sono due ragazzi statunitensi i presunti responsabili dell'omicidio di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri ferito mortalmente nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 luglio. Il militare aveva 35 anni, da poco si era sposato e da pochi giorni aveva ripreso servizio, in quanto era tornato dal viaggio di nozze effettuato in Madagascar. Con il passare dei giorni e delle ore la dinamica di quanto avvenuto quella notte si ...

Chi sono i due californiani fermati per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega : Erano venuti a Roma come turisti, Lee Elder Finnegan di 19 anni e Gabriel Christian Natale Hjorth di 18 anni, entrambi californiani, da ieri sera accusati di essere gli assassini del vice brigadiere Mario Cerciello Rega.Non erano, come si è appreso in un primo momento, studenti della John Cabot University di Roma, a smentirlo è stato lo stesso rettore. Erano venuti in vacanza nella Capitale dall’America e alloggiavano in un ...

La notizia falsa sui «nordafricani» coinvolti nell’omicidio del carabiniere a Roma : Si è diffusa tramite i giornali e alcuni gruppi Facebook, poi è stata ripresa da vari politici, tra cui Matteo Salvini e Giorgia Meloni

Carabiniere ucciso a Roma – La confessione di Elder e Natale - i due americani fermati. Nel loro hotel trovato il coltello dell’omicidio : Sono Christian Gabriel Natale Hjorth ed Elder Finnegan Lee i presunti assassini del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, il Carabiniere di 35 anni ucciso a Roma nella notte fra giovedì e venerdì, con otto coltellate di cui una mortale al cuore. I due hanno confessato e si trovano ora in isolamento nel carcere di Regina Coeli. Nell’albergo in cui alloggiavano è stato trovato, nascosto in un controsoffitto, il coltello utilizzato per il ...

Confessano i fermati per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega : Hanno confessato i due 19enni statunitensi fermati dai carabinieri per l'assassinio a Roma del vice brigadiere Mario Cerciello Rega.

Truffato dai pusher - poi il furto e le coltellate : confessa il 19enne fermato per l'omicidio del carabiniere : Uno dei due giovani americani portati in caserma ha ammesso le sue responsabilità. Resta al vaglio degli investigatori il...

Studente americano ha confessato l'omicidio del carabiniere Cerciello : Ha confessato l'omicidio del carabiniere ucciso la notte scorsa a Roma uno dei due studenti americani fermati: si tratta del giovane con i capelli mesciati apparso in una foto e ripreso da alcune telecamere. Al termine di un interrogatorio fiume insieme al coetaneo ritenuto suo complice, il 19enne ha ammesso le proprie responsabilità affermando di essere lui l'autore materiale dell'accoltellamento del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Tra le ...