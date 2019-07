Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 29 luglio 2019) Torture fatte in casa “per il bene delle figlie”. È così che in Camerun giustificano la pratica dellodel seno una pratica orribile cui vengono sottoposte tutte le. “Avevo 8 anni. Non capivo perché mia madre mi facesse quelle cose. ‘È per il tuo bene’, diceva. È stato un incubo perché, più mi massaggiava, e più mi cresceva il seno. Così, dopo la spatola è passatapietre. Erano come tizzoni ardenti”, racconta Doriane, 19 anni, del Camerun che, come la maggior parte delleè stata sottoposta allodel seno un’antica usanza realizzata tra le mura domestiche da madri, nonne, sorelle, zie e guaritori tradizionali. Ma perché? Qual è il motivo di tanta crudeltà? Lo scopo è di evitare che le giovani finiscano per attrarre i desideri sessuali degli uomini. In pratica, secondo le famiglie, stirare il loro seno sarebbe un modo per proteggerle da molestie, ...

Noovyis : (“Lo stiramento del seno”. La tortura inflitta alle bambine) Playhitmusic - - annamariamoscar : Cos'è lo stiramento del seno: la tortura inflitta a 4 milioni di bimbe per non attirare uomini - zazoomblog : Cos’è lo stiramento del seno: la tortura inflitta a 4 milioni di bimbe per non attirare uomini - #Cos’è… -