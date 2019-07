Lo scenario | il Governo cade | Lega all’opposizione | elezioni febbraio 2020

scenario / Conte e lo "schema von der Leyen" per blindare il governo in crisi : Lo scontro Salvini-Di Maio appare archiviato, ora si apre quello con Conte . Ma il ministro dell'Interno ha già le mani legate dalla manovra

scenario / Contratto di Governo fallito - ora per l'Italia decidono gli Usa : Si continua a parlare di crisi del Governo : il Contratto tra Lega e M5s non tiene più. Il futuro del l'Italia dipende ora dagli Usa

scenario / Il doppio tradimento del Governo Conte : L'Italia non sembra voler evidenziare le difficoltà di Francia e Germania. E anzi il Governo rinuncia a mantenere le sue promesse

scenario/ Le carte di Tria per Bruxelles pronte a far saltare il governo : Tria potrebbe convincere l'Ue sacrificando la flat tax, facendo così infuriare la Lega. A Bruxelles non dispiace poi il voto anticipato