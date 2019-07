Liverpool | anche Puma in lizza come sponsor tecnico

Casa Sturridge saccheggiata - i ladri rubano anche il… cane : l’accorato appello dell’ex Liverpool [VIDEO] : Alcuni malviventi si sono introdotti nella Casa di Los Angeles dell’ex attaccante del Liverpool, rubandogli anche il cane Se gli avessero rubato alcuni oggetti di valore sarebbe stato meno doloroso, invece Daniel Sturridge si è visto portare via niente meno che il suo amato cane. La scorsa notte infatti alcuni malviventi si sono introdotti nella sua abitazione di Los Angeles, rubandogli l’animale domestico e lasciando al loro ...

Cormezz : anche il Liverpool sulle tracce di Koulibaly : Il Corriere del Mezzogiorno rivela un nuovo pericoloso pretendente per il nostro Koulibaly. anche il Liverpool adesso sarebbe interessato al difensore e avrebbe già fatto un sondaggio con il suo procuratore per capire i margini dell’affare. Koulibaly ha rinnovato un anno fa, dal 1 luglio il suo ingaggio ha raggiunto quota 7 milioni e nel suo contratto c’è una clausola di 150 milioni di euro valida solo per l’estero, De Laurentiis non ha ...

PES 2020 : Konami firma con il Manchester Utd - ma dà l'addio al Liverpool : Ieri è stato un giorno ricco di eventi per Konami e PES, con una serie di annunci per PES 2020 e la rimozione a sorpresa di PES 2019 dalla linea di titoli PS Plus di luglio.Come riportano i colleghi di Eurogamer, Konami ha annunciato di aver firmato un accordo con il Manchester United per far apparire il club in PES 2020 e in tutti i giochi futuri, con la scansione del corpo dei giocatori in 3D, la presenza di leggende come David Beckham e l'Old ...

Liverpool - Klopp ha le idee chiare : “Tutti spendono e dobbiamo farlo anche noi” : Nonostante abbia ottenuto la vittoria in Champions League e sia stato ad un passo dalla conquista della Premier, Jurgen Klopp non riposa sugli allori. Ha le idee ben chiare su cosa potrà costruire il Liverpool in futuro, ben consapevole che questa stagione sia stata soltanto un punto di partenza. “Il Liverpool è ambizioso – ha detto il tecnico dei reds – e se non spendessimo la stessa quantità di soldi degli altri, ...

Champions League – I Reds trionfano in finale - esulta anche… LeBron James : “noi siamo il Liverpool” : Anche LeBron James esulta per il Liverpool: i complimenti della superstar dei Los Angeles Lakers LeBron James esulta per il successo del Liverpool in Champions League. La superstar dei Los Angeles Lakers è anche un socio di minoranza della proprietà dei Reds, avendone acquistato il 2% nell’aprile del 2011 dai Fenway Sports Partners, per un investimento di circa 6.5 milioni di dollari. Durante la finale James ha anche commentato il ...