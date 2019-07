L’istantanea – L’Italia e la sua decrescita civile Un po’ alla volta | finalmente

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) La politica ubbidisce alle leggi della fisica. Avanza cioè fin dove può, fin quando trova resistenza. Se il Paese non fosse quello che appare, coacervo di sentimenti incattiviti e oltranzisti, la foto simil Guantanamo sarebbe mai uscita da una caserma dei carabinieri? Si sarebbero vergognati, se pure avessero immaginato una simile illegalità, avrebbero avuto timore di essere definiti dei torturatori. Oggi non più. E anzi… E le schifezze che pronuncia una buona metà del Parlamento, l’orribile segno della, non è per caso ispirato dagli applausi che quelle schifezze raccolgono nell’esercito di linciatori. Il linguaggio crudele e impietoso, ora fascistoide ora soltanto barbarico, procura infatti una rendita parassitaria enorme in termini elettorali. Sefosse stata più degna della stima che troppo spesso si concede, avrebbe mai potuto conferireLega di Salvini ...

