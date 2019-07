Lirica | al soprano Raina Kabaivanska il premio Maria Callas 2019 2

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) (AdnKronos) - “In ogni edizione – ha detto l’assessore Briani – abbiamo visto crescere l’importanza di questoche rappresenta un’opportunità per Verona di conoscere e avvicinare il mito della, ma anche quella di accostarci ai più grandi interpreti delladi oggi. La cerimonia sar

cagliariturismo : Questa sera l'elegante Sala Ritratti di Palazzo Siotto ospiterà il soprano Francesca Pusceddu. Una serata imperdibi… - Marcell09413723 : RT @magicaGrmente22: 'colleghi non vogliono che il colore della loro pelle sia un costume, perchè se lo rinforzi per specifici ruoli questo… - Ivic94757448 : RT @magicaGrmente22: 'colleghi non vogliono che il colore della loro pelle sia un costume, perchè se lo rinforzi per specifici ruoli questo… -