L' Inter fa sul serio per Cavani | sarebbe l' alternativa a Lukaku

Blair Witch : il primo filmato di gameplay ufficiale si incentra sull'esplorazione - il combattimento e le Interazioni ambientali : Attraverso un comunicato stampa, Bloober Team e Lionsgate Games hanno pubblicato il primo filmato di gameplay ufficiale di Blair Witch, l'avventura horror in arrivo su Xbox One e PC.In questo video viene mostrato un piccolo assaggio di come i giocatori interagiranno con Bullet, il cane del protagonista. Oltre a questo il gameplay si incentra sull'esplorazione, sui comandi, sul combattimento e sull'interazione ambientale.Durante una recente ...

Polemica sulla foto dell'indagato - Interviene Conte : 'Bendarlo è un reato' : Il Presidente del Consiglio Conte, tramite un lungo post su Facebook, ha commentato la foto diffusa nella giornata di ieri, in cui si vede l'indagato per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega bendato. Il Premier, pur ribadendo che la vittima di tutto è innanzitutto l'uomo delle forze dell'ordine, ha comunque affermato che bendare in quel modo una persona indagata potrebbe configurare vari reati. La foto del ragazzo bendato e ...

Carabiniere ucciso a Roma - il penalista sulla foto di Hjorth : "Interrogatorio deve essere dichiarato nullo" : Il Carabiniere che ha bendato Christian Gabriel Natale Hjort, uno dei due indagati per l'omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega, ha spiegato di averlo fatto per evitare che vedesse elementi legati all'inchiesta che apparivano in quel momento su alcuni schermi presenti nella stanza. Eppure pro

Man In Black International - Chris Hemsworth e Tessa Thompson di nuovo insieme sul grande schermo. Ecco perché non sentiremo la mancanza di Will Smith : Siamo al quarto lungometraggio dedicato agli agenti in nero. Nel nuovo capitolo di Man In Black International, Chris Hemsworth e Tessa Thompson di nuovo insieme sul grande schermo, sono una coppia che funziona o meglio, sembra proprio non voler funzionare ed è questo che piace al pubblico in sala. I due non sono nuovi a battibeccarsi davanti alla macchina da presa. Se vi state chiedendo dov’è che li avete visti l’ultima volta, è stato in ...

Vicebrigadiere ucciso - ancora punti oscuri sul pusher e sull'Intervento dei militari : Ieri il gip di Roma, Chiara Gallo, ha convalidato il fermo di Elder Finnegan Lee e Christian Gabriel Natale Hjorth, i due cittadini statunitensi di 19 e 18 anni responsabili dell'omicidio del Vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, di 35 anni. Per i due, che davanti al gip hanno fatto scena muta, resta la misura della custodia cautelare in carcere, a Regina Coeli dove si trovano da venerdì perché volevano fuggire: nella stanza del prestigioso ...

Carabiniere ucciso - inchiesta in Procura sulla foto rubata dell'Interrogatorio bendato : Un?inchiesta interna e la volontà di fare chiarezza in tempi rapidi. Ad aprirla è stato lo stesso Comando generale dei carabinieri dopo aver saputo che, durante la giornata di...

Inter - vittoria di rigore sul Psg : Antonio Conte ora sorride? : L'Inter ha chiuso la tournèe cinese con una vittoria ai rigori sul Paris Saint Germain. A Macao i nerazzurri di Antonio Conte hanno raggiunto l'1 a 1 nei tempi regolamentari grazie al gol in extremis di Samuele Longo e poi si sono imposti per 7-6 nel match valido per l'International Super Cup. L'Int

Diretta/ Inter Psg - risultato 0-1 - streaming video Sportitalia : Handanovic dice no! : Diretta Inter Psg streaming video Sportitalia: cronaca e risultato live della partita amichevole valida per la International Super Cup 2019.

DIRETTA/ Inter Psg - risultato 0-0 - streaming video Sportitalia : brilla Esposito! : DIRETTA Inter Psg streaming video Sportitalia: cronaca e risultato live della partita amichevole valida per la International Super Cup 2019.

Ipotesi scambio sull'asse Juve-United tra Dybala e l'obiettivo dell'Inter - Lukaku : La rivalità storica tra Juventus e Inter in quest'ultimo periodo si è ulteriormente acuita, vuoi per il passaggio di Beppe Marotta e Antonio Conte tra i nerazzurri, ma anche per la vicenda Icardi. Le continue scaramucce si sarebbero trasformate in guerra non solo in campo, ma anche e soprattutto sul mercato. Il tecnico pugliese avrebbe chiesto alla dirigenza l'acquisto di Romelu Lukaku del Manchester United ed effettivamente è stata inoltrata ...

Calciomercato - le ultime : bomba dalla Francia sul Milan - è fatta per Rafael Leao! Colpo in prospettiva dell’Inter : ultime ore caldissime nelle ultime, importanti novità di Calciomercato. La bomba sul Milan arriva dalla Francia, secondo quanto riportato da Rmc Sport, i rossoneri avrebbero chiuso l’acquisto di Rafael Leao, attaccante classe 1999 del Lilla, operazione da 35 milioni di euro e portata avanti da Mendes, il Lilla prenderebbe dal Milan il giovane difensore 19enne Tiago Djalo. Il calciatore era nel mirino anche del Napoli, adesso i ...

Tour de France 2019 - 19^ tappa senza vincitore! Corsa Interrotta sull’Iseran per maltempo - Bernal primo ma niente successo : I colpi di scena non finiscono mai al Tour de France. La diciannovesima tappa è stata interrotta per grandine e fango in fondo alla discesa del Col de l’Iseran, il maltempo si è abbattuto sulla Grande Boucle e la strada si è rivelata impraticabile: gli organizzatori sono stati costretti a neutralizzare la frazione proprio mentre i ciclisti stavano percorrendo la discesa dal durissimo Col de l’Iseran. La giuria, un’ora dopo la ...

Uomini e donne : l’Intervista di Giulia Cavaglia e Manuel Galiano a Witty Tv sulla loro rottura : “Non sono uscito di casa per un mese, non andavo a ballare, non andavo manco a mangiar fuori dopo che era uscita sta cosa […]”. Chi parla è Manuel Galiano, e la ‘cosa’ a cui si riferisce è la notizia del suo presunto tradimento ai danni della tronista Giulia Cavaglia. Come noto la coppia formatasi durante l‘ultima puntata stagionale di Uomini e donne è scoppiata dopo poche settimane quando alcuni gossip ...

Parma - gruppo di ragazzini fa irruzione in chiesa lancia biciclette sull’altare : prete costretto a Interrompere la messa : Un gruppo di ragazzini, tutti di età compresa fra gli 8 e i 15 anni, ha fatto irruzione in chiesa e ha lanciato delle biciclette contro l’altare, obbligando il sacerdote a interrompere il battesimo che stava celebrando. Succede a Parma, nella chiesa di Santa Maria della Pace, in piazzale Pablo, dove da qualche giorno la bada di ragazzini tiene in ostaggio l’edificio, disturbando le funzioni e costringendo il parroco a sospendere più ...