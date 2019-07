Libra | in cosa consiste il nuovo progetto targato Facebook

Libra di Facebook o moneta digitale e pubblica per tutti? Una cosa è certa : la Bce non è pronta : Facebook, il social network con 2,5 miliardi di persone connesse, ha recentemente annunciato di volere emettere nel 2020 una nuova moneta privata globale, la Libra. Si tratta di un ulteriore e forse decisivo passo verso una moneta completamente privatizzata, denazionalizzata, liberalizzata e deregolamentata in mano a Facebook o ad un altro dei colossi digitali, come Amazon, Apple, Google e Microsoft. Libra sembra solo una carta prepagata per ...

Libra : cosa (e come) ci guadagna Facebook dalla sua criptovaluta? : foto: Facebook E ora che Facebook ha presentato Libra al mondo, la domanda sorge spontanea: ma cosa ci guadagna il gruppo di Menlo Park, che comprende anche Instagram e Whatsapp, dall’introduzione sul mercato dell’ennesima criptovaluta? Tra gli esperti circolano teorie diverse, tutte comunque suffragate dal fatto che sicuramente Facebook non ci rimetterà. Ma ha tanti buoni motivi per “battere moneta”. 1. Far soldi sui social. ...