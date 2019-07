Fonte : agi

(Di lunedì 29 luglio 2019) Il carabiniere che haChristian Gabriel Natale Hjort, uno dei due indagati per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, ha spiegato di averlo fatto per evitare che vedesse elementi legati all'inchiesta che apparivano in quel momento su alcuni schermi presenti nella stanza. Se questa versione dei fatti è vera lo stabiliranno i magistrati. Il militare, nel frattempo, è stato individuato e trasferito ad altro incarico. Il procuratore generale presso la corte d'appello, Giovanni Salvi, ha chiarito che non c'è stata alcuna costrizione nell'interrogatorio che ha visto l'altro giovane turista, Finnegan Lee Elder, confessare di essere stato lui ad accoltellare a morte il vicebrigadiere. L'Arma ha condannato con durezza l'accaduto e la procura sta indagando. Fin qui i fatti. Perché questa, contestualizzata o meno, ha una ...

ivanscalfarotto : Le dimissioni di Cannata sono a questo punto indispensabili. A parte le possibili conseguenze penali, non è politic… - Giovanni_Diraco : RT @Agenzia_Italia: Le possibili conseguenze della foto del ragazzo americano bendato in caserma - Agenzia_Italia : Le possibili conseguenze della foto del ragazzo americano bendato in caserma -