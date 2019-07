Le notizie del giorno ore 21 | 30

Ultime notizie Roma del 29-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione era dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno migliaia di persone oggi a Somma Vesuviana hanno dato l’ultimo saluto al vice brigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega nella stessa chiesa dove c’era un poco più di un mese fa l’Italia risorge sono il suo esempio adesso il sacerdote durante l’omelia applausi in chiesa per Salvini e comandante generale ...

APPLAUSI E LACRIME PER IL CARABINIERE UCCISO: VARRIALE SUL POSTO GIÁ UN'ORA PRIMA DELL'AGGRESSIONE Il collega di Cerciello era in piazza Mastai dove è stato identificato l'uomo derubato. Il gip: totale assenza di autocontrollo da parte dei due indagati. Folla e tanta commozione ai funerali del militare a Somma Vesuviana. Nistri: non diamogli la dodicesima coltellata. Conte interviene sulla foto-choc di Natale: "È un reato".

CARABINIERE UCCISO: VARRIALE SUL POSTO GIÁ UN'ORA PRIMA DELL'AGGRESSIONE Il collega di Cerciello, su ordine del maresciallo Sansone, era in piazza Mastai dove è stato identificato l'uomo derubato. Il gip: "Totale assenza di autocontrollo da parte dei due indagati". Applausi e commozione ai funerali del militare a Somma Vesuviana. Nistri: basta polemiche, non diamogli la dodicesima coltellata. Conte interviene sulla foto-choc di Natale: "È un reato".

Governo ultime notizie : scontro M5S-Lega su Tav “bulli con i voti del PD” : Governo ultime notizie: scontro M5S-Lega su Tav “bulli con voti PD” Nonostante il tema più caldo del momento sia il tragico omicidio di un vice brigadiere da parte di un giovane ragazzo statunitense, le tensioni squisitamente politiche in seno al Governo non sembrano placarsi: al contrario. Il Movimento 5 Stelle continua il suo attacco prolungato nei confronti della Lega. I pentastellati attaccano il carroccio sulla Torino-Lione ...

CARABINIERE UCCISO: VARRIALE SUL POSTO GIÁ UN'ORA PRIMA DELL'AGGRESSIONE Il collega di Cerciello, su ordine del maresciallo Sansone, era in piazza Mastai dove è stato identificato Sergio Brugiatelli. Il gip: "Totale assenza di autocontrollo da parte dei due indagati". Applausi e commozione ai funerali del militare a Somma Vesuviana. Il vescovo: "I politici imparino dal senso dello Stato di Mario". Conte interviene sulla foto-choc di Natale.

Le notizie del giorno (ore 13.30) : ADDIO AL CARABINIERE UCCISO, IL VESCOVO "L'ITALIA RISORGA DAL SUO ESEMPIO" Folla ai funerali a Somma Vesuviana, l'ordinario militare chiede giustizia per il vice brigadiere e invita i politici a imparare dal suo senso dello Stato. Il Gip: nei due americani totale immaturita' e totale assenza di autocontrollo. Resta la polemica per la foto che ritrae uno dei due indagati ammanettato e con gli occhi coperti. Conte: e' un reato. Di Maio: immagine ...

Dettagli di precisione sul Samsung Galaxy Note 10 Plus : le notizie dell’ultimo minuto : Manca poco più di una settimana alla presentazione del Samsung Galaxy Note 10 Plus, oltre che del Note 10 standard, ma i rumors incentrati sul dispositivo non sembrano volerne sapere di cessare, ed invece si intensificano. Come riportato da 'slashleaks.com', le indiscrezioni per l'occasione si concentrano sulla versione 5G, e più in particolare sugli schermi (le indicazioni provengono dall'FCC, quindi parliamo di dati alquanto ...