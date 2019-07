Le notizie del giorno ore 19 | 30

Fonte : agi

(Di lunedì 29 luglio 2019) APPLAUSI E LACRIME PER IL CARABINIERE UCCISO: VARRIALE SUL POSTO GIÀ UN'ORA PRIMA DELL'AGGRESSIONE Il collega di Cerciello era in piazza Mastai dove è stato identificato l'uomo derubato. Il gip: totale assenza di autocontrollo da parte dei due indagati. Folla e tanta commozione ai funerali del militare a Somma Vesuviana. Nistri: non diamogli la dodicesima coltellata. Conte interviene sulla foto-choc di Natale: "È un reato". Aperto un procedimento disciplinare sulla prof che ha ingiuriato il militare ucciso. Lei: non l'ho scritto io, spiegherò tutto. TENSIONE SU AUTONOMIA E TAV, DI MAIO SI SFOGA CON I SUOI "SERVE SEMPRE UN ACCORDO CON QUELL'ALTRO" Il vicepremier a ruota libera ripreso in un audio da LaCnews24: "Atteggiamento Lega a volte insopportabile". Attacco sull'alta velocità: per farla passare in Parlamento avranno bisogno dei voti Pd, come lo spiegano ai loro ...

Agenzia_Ansa : Il militare che ha messo la benda all'americano arrestato per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega sa… - Agenzia_Ansa : Aveva la maglietta del #CinemaAmerica, aggredito a #Frosinone #ANSA - Agenzia_Ansa : #Tav @luigidimaio 'La #Lega da sola non ha i numeri in Parlamento per far passare una mozione a favore della #Tav,… -