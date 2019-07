Le lezioni hot che abbiamo imparato dai video musicali più sexy di sempre

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 29 luglio 2019) Traccia #1 M.I.L.F.$ di Fergie (2016)Traccia #2 Toxic di Britney Spears (2004)Traccia #3 Hands to myself di Selena Gomez (2015)Traccia #4 Dirrty di Christina Aguilera (2002)Traccia #5 S&M di Rihanna (2011)Traccia #6 Wicked Game di Chris Isaak (1995)Traccia #7 Wrecking ball di Miley Cyrus (2013)Traccia #8 Partition di Beyoncé (2013)Traccia #9 Booty di Jennifer Lopez feat. Iggy Azalea (2014)Traccia #10 Justify my love di Madonna (1990)S’immagina che lo scopo di unmusicale sia quello di aiutare a far comprendere ancora meglio il senso/testo del brano. Insomma, una sorta di visualizzazione della canzone. Tzè. Ve li sveliamo noi i richiami magnetici che c’incollano allo schermo e che sono sostanzialmente due: pettorali guizzanti e lato B granitici. D’altronde, la storia della musica è piena di hit che hanno raggiunto il successo grazie a carwash in bikini e tacco ...