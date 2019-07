Fonte : corriere

(Di lunedì 29 luglio 2019) Buccino: «Insistiamo per la pacificazioneMa siamo in una fase di stallo Escludo partenze in massa dalla Libia»

PicchioRocca : RT @gombacci: L’ambasciatore italiano a #Tripoli: «#Haftar non poserà le armi, l’intesa è ancora lontana» - Italia_Notizie : L’ambasciatore italiano a Tripoli: «Haftar non poserà le armi, intesa ancora lontana» - gombacci : L’ambasciatore italiano a #Tripoli: «#Haftar non poserà le armi, l’intesa è ancora lontana» -