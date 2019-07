La vedova alla prof che insulta il carabiniere | Fai morire il mio Rino per la

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 29 luglio 2019) Matteo Orlando Le parole di Anna Arecchia,del Maresciallo dei CarabinieriPio Golino, morto in servizio, rivolte all'insegnante che ha gravemente dileggiato su Facebook il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega "In quantodi un Maresciallo dei Carabinieri caduto nell'adempimento del proprio Dovere ma anche in qualità di Insegnante … queste sue parole avrebbero fattodue volte il mio". Comincia così una lettera aperta che Anna Arecchia,del MarescialloPio Golino, ha indirizzatosua collega docente Eliana Frontini, insegnante d’arte e, a quanto pare, giornalista pubblicista, che ha avuto la sfrontatezza di scrivere su Facebook, a poche ore dal barbaro assassinio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, "uno di meno, e chiaramente con uno sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la mancanza". La Arecchia, che è anche ...

