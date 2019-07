Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 29 luglio 2019) Laildi un. Nella Chiesa di Somma Vesuviana, Matteo Salvini e Luigi Di Maio siedono l’uno accanto all’altronte le esequie del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ucciso a Roma con undici coltellate. Novanta minuti di silenzio, lo stesso vicepremier leghista non dice una parola per tutta la mattinata, quello grillino va via subito. Sale in macchina e si dirige a Napoli dove partecipa a un convegno sull’Autonomia differenziata: “Spero che le Camere possano modificare il testo, va migliorato”. E questo è il primo messaggio lanciato alla Lega, nelle ore in cui in un Parlamento deserto da lunedì estivo gli uffici M5s lavorano alla mozione contro la Tav oltreché al decreto Sicurezza bis su cui i numeri sono ballerini.Il leader leghista legge le agenzie che gli arrivano sul telefonino e sbotta: “Anche ...

HuffPostItalia : La tregua dura il tempo del funerale - PaolaDiCaro : @Gregriso io lo odio a livelli che tu manco puoi concepire. mi fa schifo, dispiacere, rabbia, è il contrario della… - spacegvrl : La mia faccia come immagine del profilo dura meno di una tregua all'interno del PD -