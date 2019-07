La tragedia delle “ragazze fantasma” | ingerivano il Radio e brillavano | ma perdevano

Fonte : lastampa

(Di lunedì 29 luglio 2019) Isolato come elemento puro nel 1902. La particolarità era la luminescenza verdognola e il calore dei suoi sali. Nel 1914 la Us Radium Corporation che fabbricava orologi con quadranti fluorescenti assunse giovani minorenni che per dipingere le lancette dovevano leccare i pennelli

