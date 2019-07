La Stampa | Verdi ha fretta di conoscere il suo destino Vuole il Torino

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 29 luglio 2019) Simoneè conteso tra Sampdoria e, ma i granata hanno qualcosa in più da mettere sulla bilancia: la partecipazione alle sfide europee. L’unica cosa certa, scrive La, è che l’attaccante hadila sua destinazione. Posto che il suo futuro non sarà il Napoli, con cui la storia è ormai chiusa,non vorrebbe perdere altro tempo a prepararsi in una squadra che in ogni caso saluterà. La sfida Toro-Samp si chiuderà ai primi di agosto. Per ora, però, i prescelti dall’attaccante sono i granata. Per il resto c’è da attendere la trattativa tra i due club. Ile il Napoli sono legati da buoni rapporti ma Cairo valuta il cartellino del calciatore non più di 20 milioni. De Laurentiis un po’ in più. L'articolo Lahadiil suoililNapolista.

gazzettaGranata : La Stampa: “Verdi ha fretta, dopo la coppa l’affondo del Toro” - gazzettaGranata : La Stampa: “Toro o Samp, Verdi ora ha fretta” - SiamoPartenopei : IL MATTINO - Verdi, Cairo aumenta l'offerta! Orgnoni ha accordo con il Torino. Affare vicino -