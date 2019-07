La Stampa | Solo tre italiani prima di De Rossi sono stati al Boca

Gennaro Lillio chiude con la Stampa : "Da oggi vi informerò solo attraverso i miei canali social" : Gennaro Lillio ha preso una decisione definitiva: non rilascerà più interviste alla stampa. L'ex-gieffino, modello di Dolce & Gabbana, ha rivelato al proprio pubblico di non essere più intenzionato a rispondere alle domande delle riviste di gossip, che da quando è uscito dalla casa di Cinecittà lo contattano per conoscere i dettagli della storia con la sua compagna Francesca De André, a causa di alcune dichiarazioni - a sua detta - ...

Come Stampare solo testo in una pagina Web : Spesso, quando si effettua una ricerca e si stampa quest’ultima, si finisce per esaurire le cartucce della stampante. Questo succede perché nella stampa vengono raccolti anche banner pubblicitari e immagini del tutto inutili per la leggi di più...