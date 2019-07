La settimana inizia con il nuovo WinDay | sconti su Tiqets per biglietti di parchi e

La settimana sul Play Store meglio non poteva iniziare : oltre 50 app e giochi in offerta da oggi : La settimana sul Play Store meglio non poteva iniziare: oltre 50 app e giochi (di cui 24 gratis) in promozione da oggi. Interessante, non trovate? L'articolo La settimana sul Play Store meglio non poteva iniziare: oltre 50 app e giochi in offerta da oggi proviene da TuttoAndroid.

Meteo Veneto - Arpav : da oggi inizia una settimana con notti tropicali : I Meteorologi Arpav hanno previsto a partire da oggi una nuova ondata di caldo che durerà per gran parte della settimana per il Veneto. L’analisi Meteo: nel weekend appena trascorso la graduale ripresa dell’alta pressione sul Mediterraneo ha favorito, anche in Veneto, tempo in prevalenza soleggiato e temperature con valori moderatamente superiori alla norma nella giornata di domenica, quando, in diverse zone della pianura interna sono state ...

Ufficializzate le date di Serie A 2019-2020 - si inizia il 25 agosto : 3 turni infrasettimanali e 4 soste per la Nazionale : Ufficializzate le date del campionato di Serie A 2019-2020: si inizia il 25 agosto, la fine è prevista per il 24 maggio, in mezzo 3 turni infrasettimanali e 4 soste per la Nazionale Siete in astinenza da calcio giocato? Sappiate che all’inizio della prossima Serie A mancano solo poche settimane. La Lega Serie A ha ufficializzato le date riguardanti la prossima stagione del massimo campionato di calcio italiano che prenderà il via ...

Previsioni meteo settimana dal 15 luglio : iniziale maltempo e successivo miglioramento : Il meteo della settimana che parte dal 15 luglio inizierà male per gran parte dell'Italia. Sul mare di Liguria la formazione di vortici di bassa pressione originaria delle perturbazioni che si presenteranno durante il corso della settimana. Inizio della settimana con rovesci e temporali da lunedì 15 A partire dalla giornata di lunedì, la situazione meteorologica sarà instabile su molte regioni dello Stivale, dove si manifesteranno forti ...

Previsioni Meteo - storica “onda africana” in arrivo : inizia una settimana di fuoco - caldo senza precedenti : Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni sull’Italia sono impressionanti: dopo il maltempo estremo di Sabato con i violenti temporali che hanno colpito il Nord provocando decine di feriti in Emilia Romagna per la grandine e le raffiche di vento a 120km/h, e bombe d’acqua con picchi di oltre 110mm di pioggia in Lombardia dove le temperature sono crollate fino a +13°C in pianura, adesso ci apprestiamo a vivere un altro evento Meteo ...

I saldi estivi di Steam potrebbero iniziare la prossima settimana : Secondo il canale Twitter di Steam Database, noto per aver già svelato numerose notizie riguardo la piattaforma di Valve, i saldi estivi Steam "Grand Prix" inizieranno il 25 giugno, riporta PCGamesN.Anche se il canale non è affiliato a Valve, sembrerebbe proprio una data realistica, poiché la data dei saldi estivi dello scorso anno fu svelata dallo stesso canale e si rivelò giusta.Negli anni precedenti le promozioni estive sono durate circa due ...