La Serie A è pronta a ripartire | Roma-Lazio e Juve-Napoli già al secondo turno

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Manca ormai meno di un mese al calcio d'inizio della stagione del grande calcio dellaA Tim. Nel tardo pomeriggio di questo 29 luglio in diretta Sky c'è stato il sorteggio per la stesura del calendario. La prima giornata è fissata tra meno di un mese, il 25 agosto, mentre l'ultima sarà il 24 maggio 2020. Sono previste quattro soste per la nazionale: l'8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre e il 29 marzo, e tre turni infrasettimanali il 25 settembre, il 30 ottobre e il 22 aprile. Abolito il 'Boxing day' che aveva visto le squadre in campo durante le festività natalizie lo scorso anno: sarà un tranquillo Natale in famiglia quindi quest'anno per i protagonisti dellaA, ma anche per i tifosi....

