La regina Elisabetta | che ha qualcosa da dire a Meghan Markle

Il ventilatore della regina Elisabetta : Molti lo hanno notato in un angolo delle fotografie con il nuovo primo ministro britannico: in realtà è più che un ventilatore

“Meghan Markle vuole che Archie segua la dieta vegana. La regina Elisabetta è furiosa” : “Sua Maestà non accetterà mai che il bimbo sia cresciuto come vegano”. A rivelarlo al tabloid britannico Express è una fonte vicina alla famiglia reale che ha rivelato che la moglie del principe Harry, Meghan Markle, vorrebbe far seguire la dieta vegana anche al piccolo Archie. Una scelta che avrebbe fatto storcere non poco il naso a Sua Maestà la regina Elisabetta, che si è subito preoccupata per la salute del nipote. D’altra parte però, ...

Elisabetta Canalis è la regina dei social. La foto che ha incantato i fan - : Carlo Lanna Elisabetta Canalis prova ancora una volta sui social, una foto dalla sua vacanza in Toscana manda in tilt i suoi fan e spunta persino un like da Morandi Non c’è che dire: Elisabetta Canalis sa benissimo come coccolare e far battere il cuore dei follower. E l’ultima foto che ha pubblicato sul suo profilo instagram conferma tutta la sua bellezza e sensualità. Per lei basta poco: un sorriso, un corpo in bella mostra ed è ...

Baby George e il regalo della regina Elisabetta - : Francesca Rossi Un insider rivela che Baby George sarebbe il nipote prediletto della regina Elisabetta e tra i due ci sarebbe un rapporto davvero speciale, evidente in una piccola ma curiosa tradizione legata ai regali La regina Elisabetta ama tutti i suoi nipoti, ma proverebbe un affetto speciale per Baby George, il primogenito del principe William e di Kate Middleton. Il bimbo ha compiuto 6 anni il 22 luglio: un compleanno ...

Sempre in valigia : due ‘strani’ oggetti senza cui la regina Elisabetta non può partire : Dalla Famiglia Reale arrivano Sempre notizie strane e stravaganti. Come quelle legate al protocollo ufficiale da seguire per qualsiasi spostamento della regina e degli eredi al trono. E così, in questo periodo di ferie, vacanze, code in autostrade e attese all’aeroporto, curiosare in queste stranezze da palazzo ci fa strappare un sorriso. E pensare che noi siamo qui a pensare alle dimensioni dei bagagli a mano oppure a quanto pagare di ...

La regina Elisabetta a caccia di pipistrelli a Balmoral - : Francesca Rossi Tutti conoscono il grande amore che la regina Elisabetta nutre nei confronti degli animali, ma quello che in pochi sanno è quanto tenga ai pipistrelli che dimorano nella sua amata tenuta di Balmoral A Balmoral, la tenuta in cui la regina Elisabetta ama trascorrere le vacanze, vivono indisturbati dei piccoli inquilini dotati di un infallibile sonar biologico: i pipistrelli. Il Corriere della Sera ci racconta che ...

La regina Elisabetta cerca un nuovo chef : ecco quanto guadagnerà e quali sono i requisiti richiesti : Ventiduemila sterline all’anno, un impegno fisso dal lunedì al venerdì e soprattutto la capacità di “preparare piatti diversi per un’ampia gamma di eventi”. La regina Elisabetta cerca un nuovo chef, anzi un Demi chef de Partie e non uno qualsiasi: “standard elevatissimi“, si legge nell’annuncio pubblicato da Buckingham Palace. Il nuovo chef reale vivrà a Londra ma all’occorrenza dovrà spostarsi nelle ...

La regina Elisabetta cerca un nuovo chef : deve essere ambizioso e attento ai dettagli : La regina Elisabetta sta cercando un nuovo chef. Precisi i requisiti: deve avere “standard elevatissimi” e sapere preparare un’ampia gamma di piatti. Così riporta l’annuncio emesso da Buckingham Palace.Il ruolo di Demi chef de Partie sarà full time, da lunedì a venerdì, e verrà retribuito 22,000 sterline all’anno. Sarà inoltre basato a Londra ma comporterà viaggiare ...

Principe Andrea - il figlio della regina Elisabetta sotto accusa. Una donna denuncia : “Mi ha reclutata per attività sessuali” : FQ Magazine Whoopi Goldberg rivela: “Ho rischiato di morire per una polmonite, sono fortunata a essere viva” Anche il Principe Andrea d’Inghilterra, il duca di York figlio della regina Elisabetta e fratello di Carlo, è stato travolto dallo scandalo sessuale che vede coinvolto il miliardario americano Jeffrey Epstein e che sta portando alla ...

Buckingham Palace - intruso scavalca il cancello e entra mentre la regina Elisabetta dorme : arrestato : Un giovane di 22 anni è riuscito a scavalcare l’imponente cancellata che recinta Buckingham Palace e si è introdotto nel cortile della residenza della regina Elisabetta, poi ha bussato a uno degli ingressi chiedendo che gli venisse aperta la porta. È successo nella notte tra mercoledì e giovedì, mentre la Sovrana si trovava nel palazzo e stava riposando nei suoi appartamenti: il giovane è stato subito arrestato dalle guardie reali, che ...