La prima immagine della Stagione 10 di Fortnite tra il ritorno di Magazzino Muffito e

La prima immagine di The Walking Dead 10 mostra Michonne in azione : uscita di scena epica per Danai Gurira? : La prima immagine di The Walking Dead 10 non poteva essere più epica di questa: Michonne in azione tra zombie e fiamme. I fan della serie tv AMC sono già pronti a buttarsi nella mischia con i nuovi episodi della serie che saranno presentati ufficialmente al prossimo Comic-Con di San Diego dove sarà rilasciato il primo promo della decima stagione. Il 19 luglio il cast si ritroverà insieme ai fan al panel dell'evento ma fino ad allora il pubblico ...