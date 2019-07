Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Definirle strategiche è dire poco, ma le ultime foto postate dalla coppia Rodriguez-De Martino, sempre social ora più che mai, hanno infervorato le voci che sostengono ladella belladopo l'analisi attenta dei particolari, soprattutto degli abiti di lei. Che il loro amore stia vivendo una seconda, caldissima giovinezza è cosa nota. Che questo ritorno di fiamma sia potuto sbocciare in un secondogenito per la coppia sarebbe la ciliegina su una bellissima torta. Di nuovo insieme dopo la separazione Da mesi ormai si rincorrono rumors intorno alla coppiaRodriguez –De Martino. Da quando si sono riavvicinati buttandosi alle spalle quasi quattro anni di separazione, nonostante il rapporto non si sia mai definitivamente troncato, la showgirl argentina e lo scugnizzo di Torre Annunziata non hanno mai nascosto la passione che si è risvegliata nel loro rapporto. I ...

playnews24_com : La presunta gravidanza di Belen dietro l'ultimo scatto con Stefano e Santiago - TweetNewsIta : Su Gente è stata pubblicata una foto che mostra Belen Rodriguez con una evidente rotondità sull'addome, a conferma… -