Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 29 luglio 2019) Unadaquella realizzata a Fico Eataly World di Bologna con la collaborazione del NapoliVillage. Un nastro di oltre 500dinapoletana, condita con lecaratteristiche di tutte le regioni. L'opera di 30ioli napoletani, cotta in due forni mobili per cuocere metro per metro l'impasto. Per realizzarla ci sono voluti 500 chili di farina, 400 di pomodoro, 500 di fiordilatte, 10 chili di basilico e 50 litri di olio extravergine di oliva oltre a più di 50 altri ingredienti tipici. Nel parco del cibo più grande del mondo la sfida è partita nel pomeriggio e si è protratta fino a sera, con l'impasto e la stesura dellasu 270 tavoli (da parte di 20 maestri "ioli" e di 10 giovani talenti under 30 scelti da Rossopomodoro, il gruppo che gestisce anche la pizzeria di Fico).I primi 100di classica margherita, poi 20con le...

ilfogliettone : La pizza da Guinness, 500 metri con le ricette di tutt'Italia - - cronachecampane : La pizza da Guinness, 500 metri con le ricette di tutt’Italia - Affaritaliani : La pizza da Guinness, 500 metri con le ricette di tutt'Italia -