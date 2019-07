La Perla | sospesa ad agosto la procedura di mobilità per 126 dipendenti di Bologna

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) L’azienda Laha annunciato la sospensione per il mese didelladigià avviata per 126della sede di. È il risultato strappato dal tavolo tenutosi al ministero dello Sviluppo economico sulla crisi della storica azienda di abbigliamento intimo. Questo mercoledì si terrà un incontro con i sindacati e a settembre un nuovo tavolo in sede ministeriale. Ladi, ora, dura 75 giorni ed era partita a fine giugno dopo che la proprietà olandese, la holding Sapinda, aveva annunciato la necessità di riorganizzare i processi e cambiare business model. “Abbiamo ottenuto un primo step importante”, commenta la segretaria nazionale della Filctem Cgil, Sonia Paoloni, uscendo dal ministero e spiegando che la prima data disponibile per il prossimo incontro a Roma dovrebbe essere la prima o al massimo la seconda ...

