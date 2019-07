Fonte : wired

(Di lunedì 29 luglio 2019) Il magazzino di(foto ufficio stampa) Dal retrobottega di un negozio di provincia allazione in Borsa a: è la parabola di, dalla primaaperta a Viareggio nel 2014, a leader in Italia nella venditadi prodotti per la salute e il benessere, con 24,9 milioni di ricavi nel 2018. L’ultimo step è stato raggiunto proprio giovedì scorso, quando Borsa Italiana ha autorizzato l’ammissione di 1.334.000 azioni ordinariealle negoziazioni che inizieranno lunedì 29 su Aim Italia. Quel magazzino a Viareggio Erede di una storia di innovazione italiana, Riccardo Iacometti, amministratore delegato e fondatore del brand, ha aggiornato in chiave ecommerce un mestiere di famiglia tramandato sin dalla nonna, già proprietaria di un magazzino di medicinali a Viareggio. Dopo di lei, il testimone fu raccolto dal padre di Riccardo, che ampliò ...

MilanoCitExpo : La parafarmacia online si quota: Farmaè debutta a Piazza Affari #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -