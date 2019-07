La nuova TIM International Senza Limiti aggiunge 10 GB senza aumenti di prezzo

Non solo Tav : da sicurezza ad autonomia - nuova settimana di tensione M5s-Lega : La difficoltà di trovare una linea comune sulla flat tax, unita all’irritazione del M5s per il sì alla Tav annunciato dal premier Giuseppe Conte mantiene il governo...

Meteo Italia Tempo Stabile nella nuova settimana : Tempo che risulterà Stabile con il ritorno del sole su gran parte d’Italia in questa nuova settimana. La perturbazione giunta questo weekend che ha messo la parola fine all’ondata di calore che stava investendo da giorni le regioni del centro-nord, sta gradualmente esaurendo i suoi effetti sul territorio. Già domani Lunedì raggiungerà i Balcani, permettendo così un miglioramento delle condizioni Meteo sul nostro paese. ...

The Rugby Championship 2019 - nuova Zelanda-Sudafrica 16-16. Gli Springboks pareggiano all’ultimo istante e vedono il successo nel torneo : Nuova Zelanda e Sudafrica pareggiano 16-16 nella gara valida per la seconda giornata del The Rugby Championship: gli Springboks acciuffano il pari a Wellington al’ultimo respiro e vedono così il successo finale nel torneo, mantenendo un punto di margine sugli All Blacks, anche se avranno bisogno di un successo con bonus nell’ultima gara in Argentina per dormire sonni tranquilli. Nel primo tempo il Sudafrica fa subito capire di voler ...

WhatsApp e Telegram - come salvare i tuoi file multimediali? Ecco una nuova funzione : WhatsApp e Telegram. Android Q ha una funzione di privacy chiamata Scoped Storage che cambia modo in cui le applicazioni accedono ai file su storage

Tim e Vodafone raggiungono l'accordo per il 5G - nasce una nuova società con 22mila torri : Raggiunto l’accordo tra Tim e Vodafone per lo sviluppo del 5G con la condivisione delle torri dei due operatori in Inwit, società quotata e controllata al momento da Tim al 60%. nasce la più grande Towerco in Italia con 22mila torri. Lo hanno annunciato nel corso di una conferenza stampa l’ad di Tim, Luigi Gubitosi, e il numero uno di Vodafone Italia, Aldo Bisio. Tim e Vodafone controlleranno congiuntamente la ...

Scuola - Bonus 500 euro docenti ultime notizie : ecco la nuova proposta contro frodi e uso distorto della Card : Si continua a discutere in merito all’utilizzo del cosiddetto Bonus da 500 euro per l’aggiornamento e la formazione degli insegnanti. A questo proposito la senatrice del Movimento 5 Stelle, Tiziana Drago, ha presentato un’interrogazione rivolta al Ministero dell’Istruzione e a quello delle Finanze, in merito alle criticità rilevate sull’uso della Carta del Docente. L’esponente grillina, nella stessa ...

Orso M49 - nuova ordinanza di cattura e abbattimento in caso pericolo : Orso M49, nuova ordinanza di cattura e abbattimento in caso pericolo L’animale, in fuga dal centro Casteller di Trento, è ancora introvabile. In caso di cattura verrà portato nuovamente nel luogo da cui è scappato. “È una condanna a morte”, tuona la Lav. "Lo adotti il Parco nazionale d’Abruzzo”, propone l'onlus Animalisti ...

Tenetevi al sicuro dalle truffe con questa nuova pagina di TIM : TIM apre una nuova sezione sul proprio sito web dedicata alla protezione dalle truffe telefoniche: controllate il codice partner dell'operatore che vi sta chiamando. L'articolo Tenetevi al sicuro dalle truffe con questa nuova pagina di TIM proviene da TuttoAndroid.

Calciomercato - le ultime trattative : nuova pretendente per Eriksen - cessioni per Inter - Napoli e Cagliari : Calciomercato – Arrivano indiscrezioni ed ufficialità anche nel weekend. All’estero spunta una nuova pretendente per Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham. Sarà derby di mercato tra Real Madrid e Atletico per il danese. Secondo As’, un emissario autorizzato degli Spurs ha incontrato Miguel Angel Gil, consigliere delegato dei ‘Colchoneros’, per discutere del trasferimento del 27enne centrocampista che ...

Ultim’ora - Veretout ha una nuova squadra - é sbarcato nella capitale : Jordan Veretout é un nuovo calciatore della Roma. Il centrocampista ex Fiorentina nella capitale per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il club Jordan Veretout questa sera è sbarcato a Roma per cominciare la sua avventura in giallorosso. Il centrocampista della Fiorentina è arrivato alle 20.10 alla stazione Termini con un treno proveniente da Venezia. Domani alle 8.30 Veretout, insieme al nuovo acquisto Diawara, ...

Oroscopo della settimana fino al 21 luglio : nuova energia per Pesci e Toro : Inizia la terza settimana del mese di luglio 2019. Cosa avranno in serbo gli astri e le stelle per tutti i segni zodiacali nel periodo compreso tra lunedì 15 e domenica 21 luglio? Di seguito, l'Oroscopo settimanale con amore, lavoro e salute da Ariete a Pesci. Ariete: buona settimana per il segno, ci saranno diverse opportunità in campo professionale. Con Venere dalla vostra parte, potrete vivere un momento di recupero. Cercate di essere cauti ...

Romagna : Milano Marittima torna come nuova dopo la tempesta : Poco più di 12 ore fa vi parlavamo della spaventosa tempesta abbattutasi sul litorale romagnolo di Cervia, specie nell'area di Milano Marittima. L'incredibile coincidenza degli eventi ha voluto che...

Massacro tribale in Papua nuova Guinea : almeno 24 vittime : almeno ventiquattro persone, tra cui donne e bambini, sono state barbaramente massacrate lunedì 8 luglio nel villaggio di Karida, in Papua Nuova Guinea, nella provincia di Hela, a seguito di svariati scontri tra tribù indigene. I clan, nella regione selvaggia ad Ovest del Paese, si combattono da oltre vent'anni, ma l'arrivo delle armi automatiche ha reso gli scontri più letali, intensificandone la violenza. Questa volta, purtroppo, l'ennesimo ...

nuova Jeep Gladiator : in anteprima europea il pick-up che coniuga funzionalità e divertimenti [GALLERY] : La Nuova Jeep® Gladiator sarà protagonista al Jeep Camp 2019, il ritrovo annuale di tutti i proprietari e appassionati del marchio Jeep. Veicolo unico per le avventure di tutti i giorni, la Nuova Jeep Gladiator segna il ritorno del marchio nel segmento dei pick-up Il pubblico europeo potrà conoscere da vicino per la prima volta la Nuova Jeep® Gladiator all’edizione 2019 del Jeep Camp – il ritrovo annuale di tutti i proprietari ...