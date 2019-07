La nuova Serie A inizia il 24 agosto | Inter-Juventus alla 7^ di campionato

Calendario Serie A campionato 2019-20/ Sorteggio : ecco la nuova stagione! : Calendario Serie A 2019-2020: la diretta del Sorteggio ci ha presentato le 38 giornate del torneo, la chiusura sarà con partite straordinarie.

Juventus - nuova stagione di Serie A 2019/20 : svelato il primo avversario : Juventus – Tutto pronto per scoprire le 19 giornate del campionato di Serie A 2019/20: via al sorteggio dagli studi di Sky Italia a Rogoredo. Si partirà dal sorteggio del primo turno. Alla prima giornata e nei tre turni infrasettimanali niente incontri tra Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby di Genova, Roma […] More

nuova BMW Serie 1 - la concorrenza si inchina - o deve affilare le armi [+ Galleria] : Basata sulla piattaforma UKL del MPV Active Tourer, della MINI e dei Crossover X1 e X2, questa terza generazione di Serie 1 è una vera e propria rivoluzione in casa BMW. Uno stile personalissimo, mostra una linea davvero bella, sportiva e al contempo elegante. Abbandona il 6 cilindri (tutti i suoi motori sono trasversali 3 e 4 cilindri) ma ne guadagna in leggerezza, senza perderne in prestazioni. Quanto al nuovo telaio, questo è ancora più ...

BMW Serie 3 Touring - Al volante della nuova 330d xDrive : Dici BMW Serie 3 e pensi quasi automaticamente alla Touring: nel nostro Paese tre quarti delle vendite della media di Monaco sono infatti in versione station wagon. E anche se non è sempre stato così, tanto che la giardinetta è nata nel 1987, dodici anni dopo il lancio del modello, ormai basta guardarsi in giro per capire che in Italia la berlina tre volumi è tuttaltro che popolare. E non solo da noi, si direbbe, visto che in totale sono ...

FIFA 19 : nuova carta per Lorenzo Pellegrini – SBC Campionato Serie A : EA Sports ha da pocco annunciato che completando la SBC Campionato della Bundesliga è ora possibile riscattare la carta speciale del centrocampista italiano Lorenzo Pellegrini. FIFA 19 è disponibile sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni. Source

Mediapro - nuova proposta alla Serie A per i diritti tv : Dopo oltre venti giorni di trattative fra le parti, Mediapro ha presentato alla Lega Serie A in tarda mattinata una nuova proposta che verrà analizzata dai club lunedì, come riporta l’Ansa. Lunedì è infatti prevista la ripresa dei lavori dell’assemblea, rimasta aperta l’8 luglio quando la delibera era stata rinviata alla luce di alcune criticità […] L'articolo Mediapro, nuova proposta alla Serie A per i diritti tv è stato ...

Dopo il film prequel arriva una nuova Serie de I Soprano con Michael Gandolfini? : Dopo la morte di James Gandolfini, ogni idea su un potenziale sequel è stata archiviata, ma non è detto che una nuova serie de I Soprano su HBO non possa vedere la luce in futuro. Ovviamente un prequel, visto che la prematura dipartita del protagonista esclude ogni possibilità di far proseguire in avanti la trama della serie originale. Non sarebbe impossibile, però, raccontare gli antefatti che hanno portato agli eventi della serie ...

DIRETTA Calendari Serie C - parte la nuova stagione della Lega Pro con l'incognita Paganese : Ci siamo, o quasi: quest'anno la composizione del Calendario di Serie C avviene con netto anticipo rispetto alla passata stagione. Stavolta non ci sono quell'infinità di ricorsi che hanno macchiato il torneo appena concluso, tra richieste di riammissione e società in bilico tra il campionato cadetto e la Lega Pro. L'appuntamento è fissato per questo pomeriggio, alle ore 18.30, presso il Salone d'Onore del Coni a Roma: è stato scelta una «sede di ...

«Guida galattica per autostoppisti» - arriva una nuova Serie tv : Notizia bomba per i fan di Guida galattica per autostoppisti: l’opera di Douglas Adams diventerà presto una serie tv. Anzi, il progetto sarebbe già in via di sviluppo, stando a quanto riporta Deadline. Il sito sostiene che Hulu stia sviluppando la serie tratta Guida galattica per autostoppisti su una sceneggiatura firmata da Carlton Cuse (Lost) e Jason Fuchs (Wonder Woman), che sono sia ideatori che showrunner. Secondo il ...

Serie C : nella nuova stagione si giocherà molto di domenica - il sabato tre anticipi : Dopo diversi anni in Serie C si torna all'antico, infatti per la gioia di appassionati, tifosi e addetti ai lavori, si tornerà a giocare quasi esclusivamente di domenica. Un annuncio, quello del presidente della Lega Pro, che farà felice tanti appassionati della terza Serie italiana. Si auspicava infatti da tempo, un cambio di rotta rispetto agli ultimi anni, quando il calcio cosiddetto "spezzatino", aveva preso il sopravvento: si giocava ...

Triathlon - World Series Edmonton 2019 : la nuova Zelanda vince la staffetta mista - quinta posizione per l’Italia : La Nuova Zelanda si aggiudica la staffetta mista della tappa canadese di Edmonton delle World Triathlon Series 2019. Nella località dell’Alberta gli oceanici hanno vinto in maniera davvero brillante l’evento con una line-up giovanissima, con tutti gli atleti al via con meno di 23 anni. In questo modo i “Kiwi” si presentano come grandi favoriti in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 che vedranno per la prima volta in ...

Monza - Galliani conferma l’obiettivo Serie A e per scaramanzia non commenta i gironi : nuova partnership : Cresce l’attesa per il prossima campionato di Serie C, una sicura protagonista sarà il Monza, l’ad Adriano Galliani commenta la formazione dei gironi ricordando il triste precedente del Milan con il Deportivo La Coruna in Champions nel 2004: ”Allora eravamo ad una riunione di sponsor del Milan a Salsomaggiore Terme, c’era il sorteggio dei quarti di finale di Champions ed esultai perche’ pescammo il Deportivo ...

La nuova Serie Disney live action si chiama Bia : in Italia a settembre : Arriva Bia e vuole scalzare dal cuore dei fan le sue sorelle maggiori, Soy Luna e la famosissima Violetta, le altre due serie Disney precedentemente sbarcate in Italia e di grande successo presso i più giovani. Questo nuovo show internzionale arriva nel nostro paese a settembre e racconta le storie e i sogni di un gruppo di teenager, tra musica, creatività e social network. Il personaggio principale si chiama appunto Bia, Bia Urquiza ed è ...

«Luna Nera» : cosa sappiamo della nuova Serie italiana di Netflix : Luna NeraLuna NeraLuna NeraLuna NeraLe riprese, realizzate fra gli studi di Cinecittà e Canale Monterano, fra il castello di Montecalvello e il Parco degli Acquedotti, si sono appena concluse. Dopo la delicata fase di post-produzione Luna Nera, la terza serie originale italiana di Netflix, sarà finalmente pronta e disponibile sulla piattaforma nei primi mesi del 2020. Si tratta di un fantasy, di un dramma in costume con protagonista la giovane ...