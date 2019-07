La mamma glielo vieto ma lui non la ascolta | cosa succede dopo è incredibile

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Un ragazzino di 15 anni , appassionato di Fortnite come tutti i quindicenni non la smetteva mai di giocare e per questo litigava sempre con lache non ne poteva più di vederlo sempre impegnato con i videogiochi. Il ragazzo, disobbedendo alla, ha continuato a giocare e nei giorni scorsi ha vinto più di 1 milione di dollari. Il ragazzo inglese, Jaden Ashman, ha vinto insieme al suo amico Dave Jong. Infatti, i due si sono classificati al secondo posto durante la manifestazione che ha avuto come location lo stadio del tennis Arthur Ashe di New York, nel complesso Billie Jean King National Tennis Center. Jaden, il cui nickname è Wolfiez, ha così dichiarato alla BBC: ”Io e mia madre ci scontriamo spesso. Non capendo come funzionava lei ha sempre pensato che stessi passando otto ore al giorno rinchiuso nella mia stanza a perdere tempo. Ora che le ho dimostrato il ...

