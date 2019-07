La Lega attacca i 5S | “Non volete la Tav? Allora dimettetevi” I grillini | fate i bulli

Pd contro la Lega ma Travaglio attacca i dem : 'È tutta una commedia - sceneggiata' : Solito appuntamento con l'editoriale di Marco Travaglio su Il Fatto Quotidiano. Solito concentrato di concetti in cui il giornalista non usa giri di parole per manifestare chiaramente il proprio punto di vista critico nei confronti della politica italiana. Stavolta, sotto la sua lente d'ingrandimento, finiscono diversi partiti. La base del suo ragionamento riguarda il caso Sozzani, al centro di un'indagine giudiziaria. A far andare su tutte le ...

Lega-Russia - Salvini su Conte : “Le sue parole mi interessano meno di zero”. E attacca : “I fondi da Mosca? Fantasy dell’estate” : Le parole di Giuseppe Conte “mi interessano meno di zero“. E’ quanto dichiarato stamattina dal vicepremier Matteo Salvini a Radio Anch’io, su Radio 1, rispondendo a una domanda su quanto affermato ieri dal presidente del Consiglio in Parlamento e sulle indiscrezioni riportate dai giornali. “Ogni giorno – ha detto il leader della Lega – mi alzo con l’obiettivo di andare al ministero dell’Interno. Mi ...

Lega-Russia - Romeo (Lega) attacca il Pd : “Parliamo di Bibbiano”. Bagarre al Senato : Mentre al Senato si discute, dopo l’informativa di Giuseppe Conte, dei presunti finanziamenti russi alla Lega e dei rapporti tra Gianluca Savoini e Matteo Salvini, il capogruppo leghista Massimiliano Romeo attacca il Partito democratico: “Qui si parla di rubli che non esistono. E allora parliamo di fatti gravi veri, come quelli di Bibbiano“. Alle sue parole, si alzano le proteste dai banchi dell’opposizione. L'articolo ...

Renzi attacca Di Maio su Alitalia : “Ma prima di parlare - colLegare il cervello fa così schifo?” : L'ex segretario dem rimarca la sua posizione: "Non penso di uscire da un partito che è il mio partito, ma è chiaro che non starò mai in un partito che da accordi con i Cinque Stelle". Tuttavia, secondo Renzi non si arriverà ad una rottura nel governo in quanto "nessuno in Parlamento vuole andare a votare". Poi torna sulla questione Alitalia: "Di Maio ha attaccato tutti i giorni i Benetton, poi, siccome era con l'acqua alla gola, li ha portati in ...

La Lega attacca Toninelli. E il M5s tace : Alla fine di una delle giornate più convulse dall'inizio del suo mandato, il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli è sembrato scontare un certo isolamento all'interno di M5s. Se si dovesse infatti giudicare dagli interventi giunti in sua difesa dal versante grillino, mentre si moltiplicavano gli attacchi dentro e fuori la maggioranza nei suoi confronti per il caos Ferrovie e per il licenziamento del "dissidente" Pierluigi Coppola dalla ...

Pd - Franceschini attacca : “I pop corn di Renzi hanno portato la Lega al 35%. Un errore mettere sullo stesso piano M5s e Carroccio” : La strategia dei pop corn di Matteo Renzi? La “madre di tutti gli errori”, la base sulla quale la Lega è salita al 35% in un anno. I Cinque Stelle? Un “errore metterli sullo stesso piano” del Carroccio, perché le posizioni su Tav e reddito di cittadinanza non sono la stessa cosa di lasciare “morire la gente in mare” o accendere l’odio tutti i giorni. E quindi la soluzione: un “arco ...

Simona Bonafè ad Agorà Estate attacca la Lega - Dario Galli la smonta punto per punto : Schermaglie di buon mattino ad Agorà Estate, il programma di approfondimento politico in onda su Rai 3. Ad affrontarsi la piddina e renzina Simona Bonafè e il leghista Dario Galli. Apre il fuoco la Bonafè: "Il Paese è sostanzialmente fermo. Continuano a litigare ma rimarranno attaccati alle loro pol

Salvini : Lega non attaccata a poltrone : 23.15 "Ritengo Di Maio coerente e gran lavoratore. Però devo dire che negli ultimi mesi qualcosa è cambiato. Non mi spaventano le offese alla mia persona ma mi spaventano i continui no". Così il vicepremier Salvini ad Adro (Bs). "O da adesso arrivano tanti sì altrimenti noi non abbiamo tempo da perdere. La Lega non è nata per rimanere attaccata alle poltrone". Sull'autonomia: "Io voglio unire questo Paese e per governare bisogna passare dalle ...

Lega - Salvini “deride” Boschi su Twitter : si scatenano haters e commenti sessisti. Il Pd attacca : “Inaudita violenza politica” : Odio digitale e insulti (gravi) reali. Ci risiamo. Stavolta è il botta e risposta social fra Matteo Salvini e Maria Elena Boschi a scatenare i soliti haters, con il loro carico di fake-news e frasi sessiste. Così, a finire vittima della degenerazione dei “leoni da tastiera” è proprio l’ex ministra renziana. Solo che il leader della Lega (o chi per lui) su Twitter invece di censurare i commenti più aggressivi, li sottolinea con ...

Nella nuova canzone Ghali attacca Salvini. Ma ecco la reazione del leader della Lega : Lo cita prima in modo esplicito, poi in modo implicito. Ma il giudizio non cambia. Ghali boccia senza appello Salvini, definito «fascista» in «Vossi Bop Remix feat. Ghali», nuova versione (uscita oggi) del brano di Stormzy, la hit internazionale arrivata al n.1 Nella classifica inglese e con all’attivo oltre 74 milioni di streaming. Se Stormzy, una delle voci più ascoltate d’oltre Manica, mette nel mirino il conservatore britannico Boris Johnson ...

Di Maio difende Salvini sui fondi russi - ma sull’Ue attacca : “Lega rischia di isolarci” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, difende Matteo Salvini e la Lega sulla vicenda dei presunti fondi russi, chiedendo al leader del Carroccio di metterlo in condizione di difenderlo. Ma sulle nomine Ue attacca i suoi alleati di governo: "Il rischio della Lega è di isolare l'Italia".Continua a leggere

Romano (PD) accusato di sessismo in Parlamento - ma la Boldrini attacca la Lega : 'Vergogna' : "Sei incinta, non puoi presiedere". Sarebbe questa la frase che il deputato del Partito Democratico Andrea Romano avrebbe riservato alla presidente della Commissione Giustizia, Francesca Businarolo del Movimento Cinque Stelle. Il fatto si sarebbe verificato mentre la Commissione Giustizia stava svolgendo dei lavori congiunti con quella Affari Costituzionali e l'oggetto era il decreto sicurezza bis. Il tema è finito in secondo piano rispetto a ...

Lega : Salvini - ‘attaccato da chi governa con me - mia pazienza non infinita’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Sto portando tutta la pazienza del mondo. Va bene che mi attaccano i giornali, la sinistra ma essere attaccato da quelli che governano con te è un po’ più strano… la mia pazienza non è infinita e tutti devono mantenere la parola data”. Lo dice Matteo Salvini a un comizio a Soncino (Cremona). L'articolo Lega: Salvini, ‘attaccato da chi governa con me, mia pazienza non ...

Renzi torna leader del Pd e attacca la Lega : tovarisch Salvini : Matteo Renzi nel primo giorno della grande Convention dei suoi comitati civici a Milano torna a parlare da leader del