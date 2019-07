La foto non macchia solo l' onore dei carabinieri Renato Farina | disastro a processo

Carabinieri - ecco le foto che non vorremmo mai vedere : Alessandro Sallusti Sinistra e media Usa sulle barricate per l'immagine del presunto assassino bendato, ma in servizio muoiono decine di agenti. E nessuno protesta C'è una foto che sta facendo discutere. Ritrae Christian Gabriel Natale Hjort, l'americano di 18 anni coinvolto nell'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, ammanettato e bendato su una sedia della caserma dove è stato portato dopo l'arresto. Non sappiamo perché i ...

Formula 1 – Disastro Mercedes in Germania - il team non ci crede ancora e cerca di sdrammatizzare sui social : “è il giorno della gara” [foto] : La Mercedes non ci crede e cerca di sdrammatizzare sui social: il post delle Frecce Argento dopo il Disastro in gara ieri ad Hockenheim Il Gp di Germania è una gara da dimenticare per la Mercedes. Il team di Brackley ha portato a casa solo due miseri punti, con Lewis Hamilton che, dopo aver concluso la sua gara all’undicesimo posto ha approfittato delle penalità inflitte ai piloti Alfa Romeo per salire in nona posizione. In vista del ...

Carabiniere ucciso a Roma - Edward Luttwak e la foto dell'americano bendato : "Dettagli non hanno importanza" : Da domenica 28, sta circolando una foto di Christian Natale Hjorth, uno dei due ragazzi americani coinvolti nell'omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega, freddato a coltellate la notte dello scorso 26 luglio, in via Pietro Cossa a Roma. L'immagine in questione, che sta provocando forte scandal

Invasione di cavallette intorno ad una piramide : non è una piaga d’Egitto ma ciò che sta succedendo a Las Vegas [foto e VIDEO] : Una primavera umida a Las Vegas ha generato orde di cavallette così grandi da essere visibili persino sui radar meteorologici. Gli insetti sono innocui ma turisti e residenti sono rimasti scioccati da quella che è già stata definita la “Grande Invasione di cavallette del 2019”. “Era pazzesco. Non volevamo nemmeno camminare lì. Ci stavamo chiedendo cosa stesse succedendo”, è il commento di un testimone alla CBS. Jeff Knight, entomologo del ...

Carabiniere ucciso - folla in chiesa : sulla bara la foto delle nozze e la maglia del Napoli. Generale Nistri : «Polemiche non siano la dodicesima coltellata» DIRETTA : Per onorare la memoria del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma, tutte le trasmissioni della Rai hanno osservato un minuto di silenzio alle 11.30 di oggi lunedì...

Gemitaiz : 'Non faccio fotografie con i fan' - Dani Faiv : 'Chi non fa foto è un babbo' : Due punti di vista diametralmente opposti sul rapporto tra fan e artisti, diffusi pubblicamente da Gemitaiz e Dani Faiv, stanno scuotendo il rap game italiano nelle ultime ore, suscitando accese discussioni online tra gli appassionati. Il primo a parlare è stato il rapper romano classe 1988, ormai uno degli artisti di riferimento della scena, come testimoniano le numerose date sold out dei suoi tour, ma anche e soprattutto i numeri delle vendite ...

La foto shock di Hjorth ci dice che la pena non può cominciare dalle indagini : (Photo by Vincenzo PINTO / AFP) (Photo credit should read VINCENZO PINTO/AFP/Getty Images) Cinque minuti o due giorni, il punto non cambia. Quando si è sotto la custodia dello Stato, non si dovrebbe essere sottoposti a trattamenti che si spingano al di là di quanto previsto dalle leggi. L’immagine che ritrae il 18enne Gabriel Christian Natale-Hjorth seduto su una poltrona di un ufficio della caserma del reparto investigativo di via In Selci a ...

Secondo il CEO di Zeiss sugli smartphone i sensori con oltre 40 MP non servono : il futuro è la fotografia computazionale : Secondo Michael Kaschke, Presidente e CEO di Zeiss Group, un sensore da 40 megapixel è già più che sufficiente per un utilizzo su smartphone L'articolo Secondo il CEO di Zeiss sugli smartphone i sensori con oltre 40 MP non servono: il futuro è la fotografia computazionale proviene da TuttoAndroid.

Fiorentina - striscione per Vitor Hugo. Lui ringrazia i tifosi : “Non ho parole” [foto] : “Non ho parole per ringraziare di tutto questo affetto! Posso solo dire con certezza che anche tutti voi fate parte della mia Storia!! Grazie mille Fiorentina e a tuoi i tifosi“. Questo il pensiero su Instagram di Vitor Hugo rispondendo a distanza ad uno striscione che il violaclub ‘Unonoveduesei’ ha affisso nelle scorse ore ad una delle cancellate dello stadio ‘Franchi’, rivolto all’ex ...

Cc ucciso - Gelmini : foto non ci distragga : 22.02 "Il caso della foto dell'assassino del carabiniere non deve essere strumentalizzato contro le forze dell'ordine: il vero crimine è l'efferato omicidio di un servitore dello Stato". Così la predente dei deputati di FI, Gelmini. "Chi ha sbagliato dovrà spiegare il suo comportamento, ma ciò -afferma- non ci può distrarre neanche per un attimo dal gravissimo reato di cui è macchiato il giovane statunitense e dalla concreta solidarietà agli ...

Veera Kinnunen e Dani Osvaldo - foto di famiglia con il fratello di lui e la fidanzata. Fan furiosi : «La storia non durerà» : Veera Kinnunen e Dani Osvaldo, foto di famiglia con il fratello di lui e la fidanzata. Fan furiosi: «La storia non durerà». A pochi giorni dalla bufera social scoppiata con la...

Amichevoli - il Cagliari non va oltre l’1-1 contro il Leeds di Bielsa : vittorie per Lecce ed Empoli [foto] : Test importanti per le squadre di Serie A e Serie B in vista degli impegni ufficiali. In particolare, hanno regalato spettacolo e gol le Amichevoli serali. Cagliari-Leeds 1-1 Finisce 1-1 l’amichevole fra Cagliari e Leeds disputata nella Sardegna Arena. In gol Birsa al 14′ del primo tempo, pareggio degli inglesi in avvio di ripresa con Pablo Hernandez su rigore. Birsa ha sfiorato il gol anche al 21′, pericoloso più volte ...

Uccide leone e posta la foto. La figlia lo scopre : “È orribile - tu non sei più mio padre” : Stavolta a fare la ramanzina è stata la figlia. È successo infatti ad una ragazza di 19 anni, che dopo aver visto le foto in vacanza dei suoi genitori, ha deciso di dirgliene quattro. Lo scatto, pubblicato sui social ostentando forza e divertimento era uno dei tanti in cui si vede un leone ucciso e i suoi assassini dietro, con fucile in mano. Stavolta addirittura ripresi in un amorevole bacio. Eccolo qui l’amore che trionfa sulla natura. E sulla ...