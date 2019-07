La foto del ragazzo bendato mostra la violazione di Costituzione e diritti dell’uomo

Bake Off Italia 7 - la nuova edizione dal 30 agosto su Real Time - ecco le foto del nuovo set : Bake Off Italia 7, le foto del nuovo set da Villa Borromeo d’Adda a Arcore. Appuntamento per il 30 agosto su Real Time. La nuova edizione di Bake Off Italia – Dolci in Forno partirà su Real Time (canale 31) dal 30 agosto. A poco meno di un mese dal debutto arrivano le prime foto della scenografia del programma condotto da Benedetta Parodi, giunto alla sua settima edizione. Nel banco dei giudici tornano Ernst Knam, Clelia ...

Carabiniere ucciso a Roma - la foto dell'americano bendato. Guaio enorme : belva estradata - come si può salvare : Quella foto dell'americano bendato e ammanettato durante l'interrogatorio per l'omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega rischia di avere un effetto boomerang. Il governo degli Stati Uniti, infatti, potrebbe valutare la possibilità di chiedere l'estradizione per i due killer di San Francismo Ga

Formula 1 – Disastro Mercedes in Germania - il team non ci crede ancora e cerca di sdrammatizzare sui social : “è il giorno della gara” [foto] : La Mercedes non ci crede e cerca di sdrammatizzare sui social: il post delle Frecce Argento dopo il Disastro in gara ieri ad Hockenheim Il Gp di Germania è una gara da dimenticare per la Mercedes. Il team di Brackley ha portato a casa solo due miseri punti, con Lewis Hamilton che, dopo aver concluso la sua gara all’undicesimo posto ha approfittato delle penalità inflitte ai piloti Alfa Romeo per salire in nona posizione. In vista del ...

L’addio al carabiniere Cerciello Rega : sulla bara la foto delle nozze : Il funerale di Mario Cerciello Rega Il funerale di Mario Cerciello Rega Il funerale di Mario Cerciello Rega Il funerale di Mario Cerciello Rega Il funerale di Mario Cerciello Rega Il funerale di Mario Cerciello Rega Il funerale di Mario Cerciello Rega Il funerale di Mario Cerciello Rega Il funerale di Mario Cerciello Rega Il funerale di Mario Cerciello Rega Il funerale di Mario Cerciello Rega Il funerale di Mario Cerciello Rega Il funerale di ...

Schermo ultra curvo e fotocamera invisibile : Oppo mostra lo smartphone del futuro : (Foto: Androidauthority) Oppo ha pubblicato sul proprio account di Twitter (e il corrispettivo cinese Weibo) una serie di video che mostrano un prototipo di smartphone molto interessante, che potrebbe uscire nel futuro prossimo. Di primo acchito si comprende subito la filosofia dietro a questo terminale: bordi praticamente assenti, fatto salvo per una banda minima in alto e in basso e display che prosegue su tutti e due i lati lunghi con un ...

Game of Thrones - Jason Momoa e Emilia Clarke ancora insieme : la foto della reunion : Game of Thrones, l’ex Khal Drogo e l’indimenticabile Daenerys Targaryen di nuovo insieme: Jason Momoa e Emilia Clarke si abbracciano in uno scatto condiviso su Instagram. Ecco laL'articolo Game of Thrones, Jason Momoa e Emilia Clarke ancora insieme: la foto della reunion proviene da TenaceMente.com.

Conte : «Bendare un indagato è reato». Ma Di Maio : «Parlare della foto è buttare in caciara» : Il presidente del Consiglio in un lungo post su Facebook parla del caso del Carabiniere ucciso e della fotografia che ha mostrato il trattamento riservato in caserma a uno dei due ragazzi fermati per l’omicidio di Mario Cerciello Rega

