La difesa del 19enne americano | “Foto con benda? Verificheremo”

La difesa del 19enne americano : “Foto bendata - vogliamo verificare” : "In sede di interrogatorio non e' accaduto nulla di anomalo, altrimenti saremmo intervenuti, ma vogliamo capire cosa e' successo". Lo afferma l'avvocato Francesco Codini, difensore di Finnegan Lee Elder, il 19enne californiano che ha confessato di essere l'autore materiale delle 11 coltellate al vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, commentando la foto in cui Natale Hjort appare bendato e con le mani legate in una caserma dei carabinieri. "Domani ...

Usa - Corte suprema autorizza a Donald Trump l’impiego di 2 - 5 miliardi della difesa per costruire il muro con il Messico : Grande vittoria per Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha ottenuto dalla Corte suprema l’autorizzazione ad utilizzare i fondi del Pentagono per la costruzione del muro al confine meridionale con il Messico. Dei 9 giudici della Corte 5 hanno votato a favore e 4 contro, rovesciando le precedenti sentenze, quella di un giudice federale e di una Corte d’appello, che avevano bloccato finora l’opera. C’è quindi il via ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Finale Italia-Spagna. Grandi numeri dell’attacco iberico - ma il Settebello ha una difesa stupenda : Italia e Spagna oggi alle ore 11.30 si giocheranno il titolo iridato nella finalissima dei Mondiali di Pallanuoto: il Settebello arriva da imbattuto alla sfida decisiva, mentre la formazione iberica è incappata in una sconfitta nella fase a gironi, contro l’Ungheria, che è costata agli spagnoli un turno in più, avendo dovuto affrontare, a differenza degli azzurri, gli ottavi di Finale. Quando si dice un pezzo da 90: l’attacco della ...

Bally - un'iniziativa e una capsule collection a difesa del Pianeta : La battaglia contro l’inquinamento della plastica segna un nuovo successo. Lo scorso 21 maggio grazie a una missione del progetto Peak Outlook, sponsorizzato dal marchio di lusso svizzero Bally, è stato ripulito il monte Everest dai rifiuti. Il risultato è stato la raccolta di oltre 1 tonnellata di rifiuti, più di metà della quale nella cosiddetta Zona della Morte, al di sopra degli 8000m, dove l’ossigeno ...

Barbara D'Urso insultata da ex concorrenti del Gf - la difesa di Simone Colaiuta : "Bisogna solo ringraziarla" : Simone Coccia Colaiuta - fidanzato della deputata Pd Stefania Pezzopane, nonché ex gieffino - prende le parti di Barbara D'Urso. Il ragazzo, infatti, ha pubblicato sui social un lungo post in cui racconta che molti ex concorrenti, partecipanti assieme a lui al Grande Fratello 15, hanno insultato la

Matteo Salvini a Bibbiano : “In difesa di chi non si può difendere - nel silenzio della sinistra” : Mentre il governatore della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, solo ieri chiedeva di non strumentalizzare il delicato caso degli affidi illeciti per fini politici, Matteo Salvini torna a riempire le sue pagine social con post su Bibbiano, attaccando la sinistra per il "silenzio sulla questione" o per "fare business sulla pelle dei migranti e perfino dei bambini".Continua a leggere

Caso Bibbiano - la difesa del sindaco : "Clima di barbarie" : Il difensore di Andrea Carletti, finito ai domiciliari nell'inchiesta sui presunti affidi illeciti: "E' provato ma è molto determinato, perché ha sempre agito nella piena correttezza"

Bambini di Bibbiano - i nodi dell’indagine tra tesi dell’accusa e della difesa : L’accusa: «Nelle relazioni frasi mai dette dai Bambini». La difesa: «Esagerazioni e accuse inesistenti. Incontri registrati»

Inter - Julio Cesar punta tutto sulla difesa : “è la più forte del mondo. Lukaku o Dzeko? Profili altissimi” : L’ex portiere dell’Inter ha parlato della squadra che sta nascendo, esprimendo il proprio punto di vista Nessun paragone con l’Inter del Triplete, situazioni diverse e giocatori altrettanto diversi. Julio Cesar però qualcosa sulla squadra nerazzurra vuole dirla eccome, lanciandosi in dichiarazioni forti, che sicuramente faranno discutere. AFP/LaPresse Dall’arrivo di Conte fino al mercato, passando anche per la ...

Inter - Julio Cesar : “Partendo bene si lotta per lo scudetto. La difesa è la più forte del mondo” : Julio Cesar è stato tra i più forti portiere degli ultimi anni. Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, l’ex estremo difensore brasiliano ha detto la sua sull’Inter che sta nascendo a partire da Conte: “Ho visto un Conte molto carico, è una cosa molto positiva per l’Inter. E’ un tipo molto tosto, ragionando da giocatore direi che con uno così è impossibile non avere le giuste motivazioni. Spero che lui ...

Ma quale rimpasto - provateci voi a fare il ministro della difesa nel governo Salvini… : Ha fatto bene il premier Conte a difendere la sua squadra e a chiarire che “nessun ministro mi ha mai chiesto il rimpasto”. Il leader leghista Salvini continuerà ad attaccare alcuni colleghi di governo ma le sue accuse sono di fatto depotenziate dalla rivelazione del presidente del Consiglio, secondo cui nessuno ha mai avanzato sostituzioni a Palazzo Chigi. Da tempo nel mirino del vicepremier del Carroccio c’è Elisabetta Trenta. Sarebbe ...

L’ultima volta del cast de Il Trono di Spade al Comic-Con 2019 in difesa del controverso finale : “C’è sempre qualcuno indignato” : Non è stata propria un'accoglienza calorosa quella riservata a parte del cast de Il Trono di Spade al Comic-Con 2019 di San Diego. Dei tanti attori inizialmente annunciati, molti hanno dato forfait all'ultimo minuto - tra cui i creatori, D.B. Weiss e David Benioff, già criticati per le scelte narrative prese nell'ottava stagione. Presenti al panel nell'affollatissima Hall H, Jacob Anderson (Grey Worm), John Bradley (Samwell Tarly), Nikolaj ...

Missione Beyond - il presidente della Commissione difesa della Camera Rizzo scrive a Parmitano : “auguri più fervidi di un pieno successo” : Il presidente della comMissione Difesa della Camera dei deputati Gianluca Rizzo, fa gli auguri al colonnello dell’Aereonautica militare Luca Parmitano, l’astronauta catanese dell’Agenzia spaziale europea, che oggi a bordo della Soyuz sara’ di nuovo in orbita, per la seconda volta, intorno alla Terra. “Nel cinquantesimo anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna, non c’e’ miglior modo di ...

Governo : Molinari - ‘Toninelli ministro del no - assurda difesa Conte’ : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “No alla Tav. No alla Tav veneta. No alla Pedemontana. No al Piano crocieristico della laguna di Venezia. No al nodo Firenze alta velocità. E ora anche con il NO alla Gronda, la misura è davvero colma. Toninelli è il ministro del NO ed è incomprensibile che il premier Conte prenda le sue parti quando sa bene che il Paese ha bisogno di ripartire e non di essere bloccato per paura di sbagliare”. ...