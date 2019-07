La coalizione secondo Veltroni

(Di lunedì 29 luglio 2019) Walter, con la ormai consueta lucidità e precisione, ha tracciato la strada politica del Partito democratico per i prossimi mesi in una lunghissima intervista rilasciata a Repubblica. In sostanza, l’ex segretario nazionale del Pd ha detto che è giunto il momento di prendere atto che c’è un “bipolarismo tra il Pd e la Lega” e che oltre al Pd, nella futuradi centro sinistra, può esistere solo un “partito ambientalista”. Aggiungendo, tra l’altro, che qualsiasi ipotesi di ritornare a una sorta di “Ds e Margherita” sarebbe una operazione inutile e farlocca perché avrebbe l’effetto, sempre, di sommare un consenso addirittura “inferiore all’attuale forza elettorale del Partito democratico”. Ora, al di là della legittimità e della ...

Dalla Rete Google News

Fanpage.it

La Lega, presentandosi non in coalizione, ma come singolo partito, non otterrebbe la maggioranza assoluta dei seggi. Una coalizione Lega-FdI sarebbe in ...