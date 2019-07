Kiss Kiss Napoli – Bruscolotti | “Grande prova per il Napoli | mi aspetto un grande avvio

Kiss Kiss Napoli – Schwoch : “Il Napoli per fare il salto di qualità ha bisogno di lui” : Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli analizzando il mercato in entrata del Napoli : “Ho sempre pensato che Icardi è il miglior acquisto che potrebbe fare il Napoli, per quelle cifre sarebbe un vero affare per De Laurentiis. Qualche anno fa si parlava di oltre 100 milioni di euro per prenderlo, ora con 60 milioni puoi portarlo a casa. Resta comunque da convincere l’Inter, é uma trattativa ...

Biasin a Kiss Kiss Napoli : “De Laurentiis mi sta sorprendendo - vuole un grande Napoli” : Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero, ha parlato del mercato azzurro nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “De Laurentiis ha cambiato mentalità quest’anno. Finora ha usato la scusa ‘La Juve è troppo forte, noi siamo dietro’. Invece quest’anno ci vuole provare. Sta facendo un salto di qualità sul mercato. De Laurentiis sembrava esserci inceppato dopo aver riportato ...

VIDEO LIVE – Radio Kiss Kiss Napoli in diretta da Dimaro : Radio Kiss Kiss Napoli sta condividendo la diretta dell’allenamento da Dimaro su Twitter. — Radio KissKissNapoli (@KissKissNapoli) July 25, 2019 L'articolo VIDEO LIVE – Radio Kiss Kiss Napoli in diretta da Dimaro proviene da ForzAzzurri.net.

Alvino a Kiss Kiss Napoli : “Il Napoli ha mandato un segnale forte - ecco cosa mi aspetto dopo la campagna abbonamenti” : Carlo Alvino, giornalista Radio Kiss Kiss Napoli e TvLuna, ha parlato della campagna abbonamenti nel corso della trasmissione Radio Goal: “dopo questo lancio della campagna abbonamenti cadono tutte le critiche. Lo stadio fatiscente non c’è più, ora mi aspetto l’atto di fede da parte dei veri tifosi. Oggi il Napoli ha messo un punto. Ora ci sono tutte le componenti per il pienone: stadio bello, rosa di qualità, prezzi ...

Kiss Kiss Napoli – De Canio : “Milik grande attaccante - ha dalle sue doti eccezzionali” : Gigi De Canio, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Il problema del giocatore tecnico dipende dalle funzioni che può avere. Un finalizzatore, se ha capacità tecniche, è sempre preferito ad uno che è solo prestante fisicamente. Le grandi squadre sono formate da grandi calciatori che hanno soprattutto qualitá tecniche sopra la media, poi viene la fisicità. Milik abbina entrambe le qualità, ad alto ...

Kiss Kiss Napoli – Caravello : “Alla fine l’operazione James si fará - alla fine prevalerá questa motivazione” : Danilo Caravello, esperto di mercato, é intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Resta la convinzione che se James ha il Napoli in cima alle preferenze alla fine l’operazione si farà. Per il Real Madrid è un giocatore in più, è in esubero per cui credo che in fin dei conti il Napoli riuscirà a prenderlo. Manolas? Con Koulibaly forma una coppia fantastica”. Leggi anche : Dalla Francia, Lille Marc Ingla: ...

Adl a Kiss Kiss Napoli : “Dopo una gran difesa - servono i gol - preparatevi” : Aurelio De Laurentiis é intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli insieme con Vittorio Sgarbi. Ha risposto al alcune domande relative a probabili nomi in entrata per il Napoli. Le sue parole : «Se voglio comprare qualcun’altro oltre James? Le carte in tavola cambiano da un momento all’altro. Preparaciamoci ad un mese di agosto scoppiettante. Pepè? Ho fatto una grandissima difesa, ora serve qualcuno che faccia tanti gol. Milik è un ...

Radio Kiss Kiss Napoli – Caiazza : “Il colpo James sarebbe fantastico - non solo per la qualità - Su Icardi la situazione è questa” : Salvatore Caiazza, giornalita de Il Roma, ha parlato del mercato in entrata del Napoli, soffermandosi sulle questioni James Rodriguez e Icardi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il colpo James Rodriguez sarebbe paragonabile a quello Cristiano Ronaldo per la Juventus. Icardi? E’ una partita a scacchi tra Napoli, Inter e Juventus. Ora stanno bluffando tutti e tre. De Laurentiis, dice di non aver mai parlato con Wanda Nara; ...

Del Genio a Kiss Kiss Napoli : “Ancelotti sta provando Gaetano in un nuovo ruolo - su James Rodriguez la situazione è questa” : Paolo Del Genio, noto giornalista é intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli analizzando il ritiro di Dimaro e il mercato del Napoli : “Ancelotti seguirá attentamente Gaetano, non soltanto in ritiro. Credo che gli sarà data l’opportunità di scendere in campo con il Liverpool, con il Barcellona, e capire che impatto avrà. Ancelotti lo sta provando in un nuovo ruolo quello di centrocampista centrale, più arretrato ...

“Il calcio che vorrei” - il presidente De Laurentiis in diretta a radio Kiss Kiss : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis inaugura una rubrica a radio Kiss Kiss in diretta dal ritiro azzurro di Dimaro. La rubrica si chiamerà ‘Il calcio che vorrei’: Entusiasmo a Dimaro, a Napoli e all’estero «L’entusiasmo a Napoli non è mai mancato» Che ritiro è? «Un ritiro molto tranquillo e sereno come si addice a un ritiro. Tutti concentrati e pronti a dare il meglio di sé. Sabato avremmo il primo incontro con ...

Karnezis a Kiss Kiss : “Scudetto o Champions? Voglio vincere il campionato” : Orestis Karnezis, portiere della SSC Napoli, ha parlato ai microfoni della di Radio Kiss Kiss: Meret? “Meret ha un grande talento. La sua carriera dipende solo da lui. Ancelotti è un grande. Per noi calciatori è solo un onore. Fa sentire tutti importanti. Voglio rimanere qui. Sto benissimo in questo gruppo. Manolas e Koulibaly formano una coppia fortissima di difensori centrali. Quanto è importante la testa per un portiere? “La ...

Del Genio a Kiss Kiss Napoli : “Intrigante la scelta Elmas - é uno che puó essere la rivelazione” : Paolo Del Genio, ha commentato il prossimo acquisto del Napoli Elmas sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli : “Elmas? Non lo conosco ma mi piace molto l’idea di acquistare giocatori di cui non si conoscono le potenzialità, parliamo di un classe 99 che è apprezzato in tutta Europa. Avessimo preso Pulgar avremmo già capito che sarebbe stata la quarta scelta a centrocentrocampo, nel caso di Elmas entriamo nel campo delle ...

Luperto a Radio Kiss Kiss Napoli : ” Manolas-Koulibaly? Spero di imparare tanto da loro” : Sebastiano Luperto, difensore del Napoli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il difensore ha risposto alle domande sulla nuova coppia Manolas-Koulibaly: “Sulla coppia Koulibaly-Manolas: “Sarà per me motivo di crescita, cercherò di rubare i loto trucchetti e migliorare giorno dopo giorno, per arrivare ai loro livelli. Al mister piace giocare alti, per me è una cosa positiva perché a me piace ...

Luperto a Kiss Kiss : “Lavorare con Ancelotti è unico. Ringrazio il mister perché mi ha fatto giocare” : Sebastiano Luperto ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss dopo i suoi primi giorni di ritiro a Dimaro, in cui ha raccontato le sue impressioni. Il difensore dice di essersi abituato ai ritiri e alla fatica che comportano e che l’allenamento procede con professionalità in attesa che al gruppo si uniscano anche i compagni di ritorno dalle nazionali: “Per me allenarmi con questi campioni è di grande stimolo, ti fanno ...