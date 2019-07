Katia e Vittorio | falò Temptation Island Lui | “Esco da solo”

Temptation Island 2019 - Vittorio si ribella e lascia Katia : «Sono stanco di essere preso per il cu*o» : Temptation Island 2019, Vittorio si ribella e lascia Katia: «Sono stanco di essere preso per il cu*o». Finisce male, anzi malissimo anche il falò di confronto tra Katia e...

Temptation Island - Vanessa Cinelli parla di Katia e Vittorio - : Alessandro Pagliuca Vanessa Cinelli, protgonista come tentatrice del programma di canale 5 Temptation Island, parla del suo rapporto con Katia e Vittorio Grazie alla sua solarità Vanessa Cinelli ha subito conquistato l’attenzione di Vittorio che, a Temptation Island, si è recato per capire se Katia può essere la donna della sua vita. Due donne diverse che hanno in comune solo la voglia di divertirsi in maniera leggera e spensierata. ...

Temptation Island - Katia e Vittorio : probabile addio al falò (RUMORS) : A poche ore dalla messa in onda della sesta e conclusiva puntata di Temptation Island 2019, in programma lunedì 29 luglio, c’è molta attesa nei fan del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia per conoscere il destino delle coppie ancora in gioco e che affronteranno il falò decisivo. Grande attenzione per la coppia formata da Katia Fanelli e Vittorio Collina, con quest’ultimo sempre più vicino alla single Vanessa, con la quale pare abbia ...

Temptation Island 6 - Vanessa Cinelli : "Mi sono immedesimata in Vittorio - Katia è stata molto dura con lui" : Vanessa Cinelli è la single tentatrice che ha fatto perdere la testa a Vittorio Collina, il fidanzato di Katia Fanelli, la partecipante "fotonica" di questa sesta edizione di Temptation Island che sta per volgere al termine.Nella quinta puntata, andata in onda lunedì scorso, Vittorio ha espresso il desiderio di continuare a frequentare Vanessa anche al di fuori di Temptation Island, non mostrando alcuna reazione dinanzi ai video di Katia a ...

Temptation Island 5ª serata : Katia in lacrime per Vittorio - sempre più vicino a Vanessa : Durante la scorsa puntata, Temptation Island aveva mostrato al pubblico due falò di confronto. Il primo tra Andrea e Jessica, terminato con la separazione della coppia e con l'inizio della conoscenza tra la ragazza e il tentatore Alessandro. Il secondo, invece, è stato quello tra Cristina e David che hanno deciso di riprovarci uscendo insieme dal programma, ma ad una condizione: la 37enne ha chiesto qualche dimostrazione in più al compagno, non ...

Temptation : Vittorio - scatta il bacio con Vanessa. La reazione di Katia : Temptation, Vittorio, scatta il bacio con Vanessa: la reazione di Katia. Poi il cortocircuito nei ruoli: Collina e il tentatore Nicolas d’accordo sul comportamento della ‘fotonica’ Chi l’avrebbe mai detto che sul finale del reality Katia la ‘fotonica’ si sarebbe trovata dall’altra parte della barricata rispetto al fidanzato Vittorio. Eh sì, perché dopo le prime […] L'articolo Temptation: Vittorio, ...

Vittorio Collina non ama più Katia? Lui : “Quel fuoco si è spento” : Temptation Island, Vittorio Collina gela Katia Fanelli: la clamorosa confessione Anche in quest’ultima puntata di Temptation Island 2019 a far molto discutere i numerosi telespettatori è stata la coppia composta da Katia Fanelli e Vittorio Collina. Il motivo? Quest’ultimo, durante l’ultimo falò prima del confronto con la fidanzata, dopo aver visto un suo video in cui ha flirtato con il single Nicholas, ha commentato con il ...

Temptation Island news - il colpo di scena è servito : Vittorio ha lasciato Katia? Il gesto : news Temptation Island, Vittorio Collina e Katia Fanelli si sono lasciati? Non abbiamo la certezza di ciò che accadrà a Temptation Island ma le news su Vittorio Collina e Katia Fanelli, almeno stando al filmato recentemente pubblicato sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione di Canale 5, sono tutt’altro che positive. Cos’è successo esattamente? Basta dare […] L'articolo Temptation Island news, il colpo di scena è ...

TEMPTATION ISLAND 2019/ Coppie e dirette - video : Vittorio scarica Katia? 'Vederla...' : TEMPTATION ISLAND 2019, diretta e Coppie quinta puntata 22 luglio: Katia e Vittorio si lasciano? 'Vederla con un altro non mi fa...', video.

Temptation Island - ultima puntata : un video fa scoppiare Sabrina - Katia in lacrime per Vittorio : Tutti i nodi verranno al pettine per le coppie rimaste nel villaggio e i sentimenti regaleranno come sempre bei colpi di...

Gossip Temptation Island - Katia infuriata : “Vittorio lasciami!” : Katia Fanelli delusa da Vittorio di Temptation Island 2019: lo sfogo Pare davvero che la storia d’amore tra Vittorio Collina e Katia Fanelli sia decisamente compromessa. Situazione confermata anche dal video sulle anticipazioni di Temptation Island pubblicato poco fa su Witty Tv inerente a ciò che succederà nella prossima puntata. In questa occasione i fan del reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia hanno avuto modo di ...

Temptation Island Vittorio oltre il limite con Vanessa : Katia reagisce : Temptation Island, Vittorio oltre il limite con Vanessa: la reazione della ‘Fotonica’ Katia Temptation Island 2019 scalda i motori per l’ultimo appuntamento – se si esclude la puntata speciale post reality – che andrà in onda lunedì 22 luglio su Canale 5. Sicuramente vedremo altre scintille tra la Fotonica di questa edizione, Katia Fanelli, e […] L'articolo Temptation Island Vittorio oltre il limite con ...

Katia e Vittorio - a Temptation Island l’altra verità : parla Sabrina : Temptation Island, Katia e Vittorio nella quarta puntata del 15 luglio 2019 Katia e Vittorio nella quarta puntata di Temptation Island 2019 hanno continuato a regalare sorprese. Il momento dedicato a questa coppia è iniziato con Katia che ha preso una decisione importante e il video mostrato subito a Vittorio nel Pinnettu. Nel video, Katia […] L'articolo Katia e Vittorio, a Temptation Island l’altra verità: parla Sabrina proviene da ...