Juventus | Sarri vorrebbe l' acquisto di Rose del Tottenham RUMORS

Juventus - Sarri ritroverà giocatori importanti come Costa : Ramsey presto tornerà in gruppo : La Juventus, ieri, ha fatto il suo rientro in Italia dopo la tournée asiatica e Maurizio Sarri ha deciso di concedere qualche giorno di relax ai suoi ragazzi. Appena arrivati a Torino molti giocatori hanno deciso immediatamente di andare a rilassarsi un po' al mare. Fra questi c'è Federico Bernardeschi che ha scelto di andare ad Ibiza. Ma c'è anche chi ha scelto di restare a Torino, infatti, Matthijs De Ligt è rimasto nel capoluogo piemontese ...

Formazione Juventus 2019-20 : se arrivasse Lukaku - per Sarri ipotesi Ronaldo come esterno : Maurizio Sarri, nelle prossime settimane, potrebbe trovarsi a rivedere alcune idee che aveva già predisposto per la sua nuova Juventus. Diversi rumors raccontano, infatti, quanto i bianconeri siano interessati a portare a Torino il centravanti del Manchester United Lukaku che, ad un certo punto, sembrava avere nell'Inter l'unica pretendente italiana. L'arrivo del belga si incastrerebbe nel mosaico del club torinese in una maniera tale che ...

Calciomercato Juventus : nuovo attaccante per Sarri? Scambio possibile : Calciomercato Juventus – Arrivano novità importantissime sul fronte attaccanti in casa Juventus. I bianconeri sono a lavoro per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del nuovo tecnico Maurizio Sarri. Secondo quanto filtra in ambienti ben informati, l’inserimento della Juventus nella trattativa tra Lukaku e l’Inter, non sarebbe solo un tentativo per infastidire gli eterni […] More

La Juventus è tornata a Torino : nelle prossime settimane Sarri lavorerà sulla tattica : Questa mattina la Juventus è atterrata all'aeroporto di Torino Caselle di rientro da Seoul. Appena tornati i giocatori bianconeri hanno ricevuto da Maurizio Sarri una bella notizia, visto che il tecnico ha concesso ai suoi ragazzi due giorni di vacanza e la ripresa è fissata per martedì 30 luglio. Quando la Juve si ritroverà alla Continassa per gli allenamenti la preparazione entrerà sempre più nel vivo: Sarri vorrà sfruttare le prossime ...

Juventus - il Sarrismo bianconero : il tecnico cambia ruolo al nuovo acquisto : Juventus – Anche se le ultime due amichevoli della Juventus non sono state particolarmente brillanti per i bianconeri (una vittoria ai rigori contro l’Inter ed il pareggio con il Team K-League), Sarri ha potuto trarre qualche indicazione tattica molto interessante. Sia contro l’Inter che contro il Team K-League, infatti, l’allenatore della Juventus per un tratto della partita […] More

La Juventus sta tornando in Italia : alla ripresa Sarri ritroverà Cuadrado e Bentancur : La Juventus, quest'oggi, ha giocato la terza amichevole della tournée asiatica e i bianconeri hanno pareggiato per 3-3 con il Team - K, selezione del campionato coreano. Per i Campioni d'Italia adesso è il momento di rientrare a casa e infatti subito dopo la partita la squadra ha lasciato Seoul per tornare a Torino, una volta rientrati nel capoluogo piemontese i giocatori della Juve avranno la possibilità di riposarsi un po'. Anche perché ...

Video/ Juventus Team K League - risultato 3-3 - - gol e highlights : Pereira salva Sarri! : Diretta Juventus Team K-League risultato 3-3: Osmar segna, Muratore riapre, Cesinha e Taggart per il tris, Matuidi e Pereira rimontano. Streaming Video tv.

Juventus - Sarri : “Presto per bilanci - troppe assenze. Ronaldo fuori perché…” : “In questo momento non si possono ancora fare bilanci, abbiamo tanti giocatori a casa. Questa sera abbiamo dato spazio ai giovani, che erano pronti. Adesso, per 10 giorni ci possiamo allenare senza partite e possiamo fare una buona preparazione“. Queste le parole Maurizio Sarri, al sito del club bianconero, dopo il pareggio per 3-3 contro la selezione Team K-League di qualche ora fa. Team K-Juve: Cesinha esulta come Ronaldo, la ...

VIDEO Highlights Team K-Juventus 3-3 : fuori CR7 - allarme difesa per Sarri : Highlights Team K JUVENTUS- 3-3 tra Team K e juventus. Gol dell’1-1 messo a segno dal giovane Muratore, 3-2 siglato da Matuidi, pareggio del 3-3 messo a segno da un straordinario gol di Pereira. Leggero allarme difensivo per Sarri. Primo tempo con coppia centrale composta da De Ligt e Rugani, nella ripresa coppia centrale De […] L'articolo VIDEO Highlights Team K-Juventus 3-3: fuori CR7, allarme difesa per Sarri proviene da Serie A ...

Juventus : Cristiano Ronaldo al centro del progetto di Sarri : Manca poco alla chiusura del calciomercato e la Juventus sta prendendo forma. Fabio Paratici, avrebbe svolto un ottimo lavoro, regalando a Maurizio Sarri dei giocatori che possono far fare il salto di qualità all'intera rosa. Manca però ancora un ultimo sforzo per rendere la squadra competitiva, soprattutto in Europa. Al centro del progetto dei bianconeri c'è Cristiano Ronaldo. Adesso bisogna cedere: Matuidi, Khedira e Cancelo gli ...

Chiesa Juventus - arriva la svolta : rivoluzione offensiva firmata Sarri-Paratici! : Chiesa Juventus- Continua a tener banco il capitolo Chiesa in casa Juventus. L’attaccante della Fiorentina sarebbe pronto a dire addio al club viola aprendo ufficialmente ad un potenziale trasferimento in maglia bianconera. Commisso, dal canto suo, come evidenziato dal “Corriere dello Sport”, avrebbe puntato l’indice sui bianconeri: la sensazione è che il presidente viola voglia […] More

Juventus Inter : Sarri ammette l’errore e si prende la responsabilità : Juventus Inter: Maurizio Sarri nel corso della conferenza stampa post partita ammette di aver commesso un errore in vista della partita contro l’Inter e parla dell’incontro. Il tecnico fa notare che la squadra ha dimostrato dei progressi, facendo una partita simile a quella con il Tottenham: partenza a fari spenti, sulla difensiva, con una buona […] More

Juventus-Inter - Sarri ammette : “prima del match ho fatto un errore. Buffon? Con lui ho parlato chiaro” : L’allenatore della Juventus ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria ai rigori arrivata contro l’Inter in ICC Si è conclusa ai rigori la sfida tra Juventus e Inter di International Champions Cup, 1-1 nei novanta minuti prima del successo dei bianconeri arrivata dagli undici metri. AFP/LaPresse Una prestazione non proprio esaltante quella delle due squadre, con Maurizio Sarri che in conferenza non ha nascosto il ...

Juventus - Sarri : “Primo tempo sotto ritmo. CR7 su ottimi livelli - Buffon si è fatto trovare pronto” : “Abbiamo fatto una partita simile a quella con il Tottenham, con un primo tempo sotto ritmo e difficoltà a difendere nelle zone alte del campo e costretti di conseguenza a difendere più bassi. Nel secondo tempo abbiamo giocato con più coraggio”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Maurizio Sarri in conferenza stampa al termine della gara amichevole vinta ai rigori con l’Inter. “Sono partite che secondo me lasciano ...