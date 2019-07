Juventus | Ronaldo ammette | “in Italia la mia miglior stagione | la Champions è un

Fonte : sportfair

(Di lunedì 29 luglio 2019) L’attaccante portoghese ha parlato a Madrid a margine del premio ‘Marca Leyenda’, sottolineando di essere pronto per una nuova esaltanteCristianoè già concentrato sulla prossima, dove cercherà di regalare laLeague alla. Il portoghese vuole interrompere il digiuno bianconero in Europa, riportando a Torino un trofeo che manca ormai da troppo tempo. La primana è stata esaltante, così come CR7 vuole che sia anche la seconda: “non è stato facile lasciare il Real Madrid dopo tanti anni e arrivare in un campionato diverso, con nuovi compagni, a 33 anni. Per questo penso di aver vissuto la mia: con laho vinto lo scudetto e la Supercoppana, con il Portogallo ho conquistato la Nations League, tre trofei in un solo anno“. AFP/LaPresse Tornato a Madrid per ricevere ...

