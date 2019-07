Juventus | nuova stagione di Serie A 2019 20 | svelato il primo avversario

Calciomercato Juventus : per Lukaku il Manchester fa una nuova richiesta : Calciomercato Juventus: non solo Dybala, i Red Devils fanno una richiesta alternativa, che la Juve potrebbe accettare. Stando a quanto rivelato nel pomeriggio dal ‘Daily Mail’ e riportato da Calciomercato.it, il Manchester United starebbe cercando di inserire il nominativo di Douglas Costa come possibile contropartita tecnica nell’ambito dello scambio per l’arrivo a Torino dell’attaccante belga […] More

Dopo la Juventus eFootball PES 2020 mette a segno una nuova esclusiva : La sfida tra FIFA 20 e eFootball PES 2020 è già entrata nel vivo. Nonostante le nuove incarnazioni delle due popolari serie calcistiche di Electronic Arts e Konami vedranno la luce sul mercato solo a settembre - rispettivamente il 10 e il 27 del mese -, la rete è già invasa da notizie di ogni genere. Così come da confronti che mettono in risalto i punti di forza e di debolezza dei due videogame per PC e console di ultima generazione. Non solo, ...

Juventus - nuova apertura di Neymar : ora arriva la conferma! : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Mundo Deportivo” nei giorni scorsi, Neymar sarebbe pronto a dire addio al PSG per abbracciare una nuova esperienza professionale più intrigante e dai nuovi stimoli. Il Barcellona resta l’ipotesi più accreditata, ma il recente arrivo di Griezmann, affare da oltre 100 milioni di euro, starebbe rallentando […] L'articolo Juventus, nuova apertura di Neymar: ...

Juventus - la nuova seconda maglia sarà bianca e rossa : anticipazioni seconda maglia Juventus 2019-2020. Si avvicina l’inizio della nuova stagione ed è tempo di presentazione delle nuove maglie un po’ per tutti i club. Le novità non mancano, volte a catturare l’interesse anche di chi ama l’innovazione discostarsi almeno parzialmente dalla tradizione della squadra. E’ il caso della seconda maglia 2019-2020 della Juventus, destinata […] L'articolo Juventus, la nuova ...

Icardi Juventus - l’argentino aspetta i bianconeri : nuova svolta nell’affare : Icardi Juventus – Mauro Icardi è sempre al centro delle voci di mercato. Il bomber non è partito per la tournée asiatica della squadra di Antonio Conte, fuori dal progetto dell’Inter come dichiarato pubblicamente dall’amministratore delegato Beppe Marotta. L’argentino dovrà trovare una nuova sistemazione, con la Juventus sempre al primo posto dei suoi pensieri. Icardi, però, non avrebbe intenzione di arrivare alla fine ...

Juventus - de Ligt è atterrato a Torino : le prime parole del difensore - pronto per la nuova avventura [VIDEO] : Ci siamo Matthjis de Ligt è sbarcato a Torino. L’aereo del difensore olandese è atterrato alle 22:20 circa. Dopo settimane di trattative, la Juventus può abbracciare il suo nuovo difensore centrale. Matthjis de Ligt arriva a Torino ad un anno e un giorno di distanza da Cristiano Ronaldo. Due super colpi che fanno della Juventus una seria candidata alla vittoria della Champions League, dopo la delusione della scorsa stagione. Il ...

Juventus – Nuova partnership esclusiva con Konami : eFootball Pes Series unico videogame ad usare l’IP bianconero : Juventus sigla una Nuova ed esclusiva partnership con Konami: i dettagli dell’accordo Nuova collaborazione per la Juventus: il club nerazzurro ha annunciato oggi la partnership esclusiva e di lungo termine con Konami Digital Entertainment B.V. La società torinese ha fatto sapere che grazie a questa Nuova collaborazione, eFootball Pes Series sarà l’unico videogame calcistico per console ad avere i diritti per usare l’IP ...

Chiesa Juventus - la nuova rivelazione fa sognare i tifosi bianconeri! : Chiesa Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime news di mercato, dopo aver ormai ultimato l’affare De Ligt, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Chiesa. L’attaccante della Fiorentina, valutato circa 70-80 milioni di euro, farà presente alla società viola il suo desiderio di disputare la prossima Champions League con un club più blasonato. […] More

Higuain Juventus - non solo Roma e West Ham : nuova clamorosa ipotesi : Higuain Juventus – ?Il futuro di ?Gonzalo Higuain è ancora enigmatico. L’attaccante argentino, reduce da un’annata complicata in cui non è riuscito a brillare né al ?Milan né al Chelsea, ha iniziato la preparazione estiva con la ?Juventus, club proprietario del suo cartellino. Ma la sua permanenza a Torino appare alquanto difficile, poiché l’ex ?Napoli non sembra rientrare nei piani della […] More

Sky : nuova offerta della Juventus per De Ligt - il giocatore non andrà in ritiro con l'Ajax : La Juventus sarebbe sempre più vicina a Matthijs De Ligt. Nelle ultime ore i contatti tra i bianconeri e l'Ajax sarebbero stati costanti, la trattativa è andata avanti ad oltranza e adesso sarebbe arrivata forse ad un punto di svolta. Infatti, stando a quanto afferma Sky Sport, la Juve pochi istanti fa avrebbe presentato una nuova offerta agli olandesi. Si spera che essa possa essere la proposta decisiva e che finalmente l'Ajax possa dare il suo ...

Juventus - inizia la nuova stagione : i calciatori arrivano al JMedical - Higuain acclamato [TUTTI I VIDEO] : E’ iniziata ufficialmente la nuova stagione della Juventus. Dopo le prime visite mediche di ieri, tanti altri calciatori si stanno presentando al JMedical questa mattina. Tra gli altri, anche Higuain, acclamato dalla folla dei tifosi presenti. Arriveranno sabato Cristiano Ronaldo e Matuidi, nei prossimi giorni i calciatori impegnati in Coppa America. Di seguito, alcuni video di questa mattina: sono arrivati anche Bonucci, ...

Juventus - scambio Higuain-Zaniolo : nuova mossa a sorpresa di Paratici : scambio HIGUAIN ZANIOLO- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, la Juventus busserà alla porta della Roma con in mano un’offerta ufficiale per Nicolò Zaniolo. Paratici proverà a proporre ai giallorossi uno scambio con Higuain, anche se il ds Petrachi resta decisamente scettico. I bianconeri ci proveranno, tentando di inserire il Pipita in […] More

Formazione Juventus : la nuova squadra di Sarri fa davvero paura : Formazione Juventus – Si rifà il look la Juventus si Maurizio Sarri; sarà una squadra con tante novità in campo e con grandi ambizioni quella del tecnico toscano. Con ogni probabilità, i bianconeri giocheranno con un nuovo modulo; gli indizi portano al 4-3-3 tanto caro all’ex allenatore del Chelsea, o al 4-3-1-2. Addio ai vari […] More

Calciomercato Juventus Bonucci : c’è una nuova pista - ecco le richieste : Calciomercato Juventus Bonucci: le trattative bianconere entrano finalmente nel vivo e la società sta cercando di fare cassa per chiudere gli affari non ancora definiti: De Ligt per la difesa, ma soprattutto Zaniolo, Chiesa e Icardi per completare gli altri reparti. Se in avanti il principale indiziato a lasciare la squadra è l’argentino Higuain, che […] More