Juventus | inizio in salita Il calendario della nuova stagione

Serie A - tra un mese il calcio di inizio. Nelle quote di Sisal Matchpoint continua il dominio Juventus : il nono scudetto bianconero è a 1.48 : Inizia il countdown per l’avvio del campionato, a un mese dal fischio di inizio della Serie A ci si interroga se verrà interrotto il dominio Juventus che dura ormai da 8 anni e, eventualmente, da chi. Allenatori a parte – sono tante le novità sulle panchine, da Sarri a Conte, da Fonseca a Giampaolo – sul mercato per ora è proprio la Juve la squadra che ha sferrato il colpo più grande, con il difensore olandese De Ligt. Le avversarie sono ...

Juventus-Inter - International Champions Cup oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Dopo le sconfitte nei rispettivi match di esordio, Juventus e Inter si affrontano oggi alle ore 13.30 italiane al Nanjing Olympic Sports Center di Nanchino, in Cina per il secondo turno della International Champions Cup 2019. Le due formazioni italiane, quindi, scendono in campo per il secondo appuntamento della loro competizione dopo i ko contro Tottenham (2-3) e Manchester United (0-1) a Singapore. L’incontro metterà di fronte la ...

Juventus : debutto amaro in ICC ma siamo solo all'inizio della stagione : La Juventus debutta a Singapore contro il Tottenham vice campione della scorsa Champions League. Inizia da Singapore l'avventura di Sarri sulla panchina bianconera in occasione del debutto nell'International Campions Cup (ICC), trofeo estivo itinerante che porta cospicui guadagni alle compagini europee impegnate nella competizione. Stadio gremito in ogni ordine di posto e spettacolo assicurato per l'esordio stagionale della prima Juve targata ...

La Juventus vorrebbe avere De Ligt per l'inizio del ritiro che scatterà mercoledì : In questo momento tutte le attenzioni della Juventus sembrano rivolte sulla trattativa per Matthijs De Ligt. I bianconeri qualche giorno fa avrebbero fatto una prima offerta all'Ajax da 55 milioni più 10 di bonus. Al momento essa non sembra essere sufficiente e dunque la trattativa va avanti, anche perché la Juve può contare sulla volontà del giocatore che sarebbe quella di trasferirsi a Torino. Adesso resta solo da capire quali saranno le ...