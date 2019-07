Juventus-Dybala | incontro decisivo nei prossimi giorni | United e Tottenham osservano

Calciomercato Juventus : colpo dalla Premier - Dybala pedina di scambio : Calciomercato Juventus – Novità importanti dalla Spagna. Secondo quanto filtra in ambienti ben informati, la società di Corso Galileo Ferraris, avrebbe intenzione di mettere a segno un altro colpo di quelli altisonanti. La notizia è stata ripresa dalle maggiori testate sportive nazionali, ma la redazione di juvedipendenza.net non ha ancora trovato riscontro. Tuttosport riferisce di […] More

Calciomercato Juventus news/ Per Lukaku - ok Dybala ma manca qualcosa - ultime notizie - : Calciomercato Juventus news, per Alfredo Pedullà i bianconeri sarebbero in vantaggio rispetto all'Inter per il belga Lukaku. Allo United andrebbe Dybala?

Calciomercato : Juventus e Manchester United valutano il possibile scambio Dybala-Lukaku : La Juventus è ritornata ieri dalla faticosa tournée asiatica e Maurizio Sarri ha concesso due giorni di meritato riposo ai giocatori. Martedì, al rientro, la squadra sarà quasi al completo. Tra gli ultimi a ritornare a Torino c’è atteso il 5 agosto Paulo Dybala, che però potrebbe anche rinunciare a qualche giorno di ferie per iniziare gli allenamenti venerdì. L'intenzione di Sarri sarebbe quella di impiegare la Joya nel ruolo di falso nove, ...

Calciomercato - la volontà di Dybala sarebbe quella di restare alla Juventus : Queste settimane il Calciomercato potrebbe accendersi anche perché la sessione estiva di trasferimenti è ancora molto lunga, e le sorprese potrebbero non mancare. Infatti, le società sono ancora al lavoro e in particolare la Juventus potrebbe regalare a Maurizio Sarri un nuovo attaccante. Il club bianconero avrebbe scelto di cedere Gonzalo Higuain e Moise Kean perciò qualcuno dovrà necessariamente arrivare. I nomi che interesserebbero alla Juve ...

Juventus - le condizioni di Paulo Dybala : Manchester o Parigi - altrimenti resta a Torino : Si blocca il mercato del Napoli: Pépé (24 anni) si allontana dai partenopei dopo l' offensiva di ieri dell' Arsenal, che l' aveva già cercato in inverno, tornato alla carica col Lilla: intesa trovata per 80 milioni più bonus quinquennale da 6 milioni netti a stagione al giocatore, più 5 di commissio

Dybala Juventus - pedina di scambio : via solo per il grande colpo : Dybala Juventus – Il futuro della Joya ad oggi è un mistero. L’attaccante argentino ha attirato su di se gli occhi di mezza Europa. Tottenham, United, PSG e Inter vogliono Paulo Dybala. Nelle ultime ore si è parlato di uno scambio con Lukaku, operazione che però sembra non avere senso. Primo perchè il belga ha […] More

Mercato Juventus : si scatena l'asta per Dybala - il Tottenham in pole position : Il Mercato della Juventus starebbe per subire una scossa per certi versi clamorosa. Paulo Dybala sarebbe vicino all’addio, il numero 10 non è più così convinto di restare a Torino, ma molto dipenderà dall’incontro che lo stesso argentino avrà con Sarri e la dirigenza del club Campione d’Italia nei primi giorni d'agosto. La Joya, che tornerà dalle vacanze con cinque giorni d'anticipo proprio per dipanare le nubi sul suo futuro, è corteggiato da ...

Calciomercato Juventus - Lukaku : dopo Dybala spunta Douglas Costa per lo United : Il Calciomercato della Juventus parte all’attacco di Romelu Lukaku. Da tempo si vocifera di un interessamento bianconero per il forte attaccante ma solo nelle ultime ore ci sarebbe stata un’accelerata. Bisogna capire se si tratta di una sola manovra di disturbo verso l’Inter oppure se Paratici ha deciso che è il belga il centravanti giusto per Sarri. La corsa è partita, i nerazzurri hanno dalla loro l’accordo con il calciatore, i Campioni ...

La Juventus sarebbe sulle tracce di Neymar - ma occhio al possibile scambio Dybala-Lukaku : Le prossime settimane per la Juventus potrebbero essere molto calde sul fronte mercato. Infatti, i bianconeri potrebbero stravolgere il loro attacco. Nelle ultime ore si parla di un'idea che starebbe balenando nella testa di Fabio Paratici, ovvero proporre uno scambio al Manchester United fra Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Inoltre, in Spagna continuano ad accostare il nome di Neymar ai colori bianconeri. Infatti, stando a quanto afferma il Mundo ...

Incubo Milan e Juventus - follie di mercato in attacco : da Cutrone a Dybala - le mosse che fanno infuriare i tifosi : Il calciomercato è nella fase decisiva, la finestra estiva ha regalato già molte emozioni ed alcune trattative sono state avviate con l’intenzione di chiuderle nelle prossime ore o al massimo entro i primi giorni di agosto. Due squadre pronte a definire alcune operazioni sono sicuramente Juventus e Milan, le ultime voci non sono tranquillizzanti e non fanno dormire sonni tranquilli, le mosse in attacco che potrebbero presto ...

Calciomercato Juventus - sfida lanciata all’Inter per Lukaku : Dybala possibile contropartita per lo United : La Juventus fa sul serio per l’attaccante belga, lanciando la sfida all’Inter da tempo sul giocatore Non solo l’Inter, anche la Juventus si è messa sulle tracce di Romelu Lukaku. Il club bianconero ha intenzione di soffiare l’attaccante belga ai nerazzurri, che continuano ad avere problemi nel trovare l’intesa economica con il Manchester United. AFP/LaPresse La richiesta di 83 milioni è troppo eccessiva per la ...

Calciomercato Juventus - da Cancelo a Dybala : ecco chi può partire : Calciomercato Juventus – La Juventus prova a mettere il turbo per quanto riguarda le cessioni. Paratici è appena tornato in Italia dalla ‘missione’ in Inghilterra. Per la Premier League, il ds ha sulla lista d’uscita i vari Perin (Aston Villa), Kean (Everton), Khedira (Wolverhampton) e ovviamente Joao Cancelo per il quale è ancora viva la trattativa – da 50-60 milioni di euro – col Manchester City. ...

Mercato Juventus - Dybala ci ripensa : contatti con il PSG : Mercato Juventus – Non solo acquisti per il Mercato Juventus. Dopo aver perfezionato diversi colpi in entrata, la dirigenza bianconera dovrà affrontare un’opera di sfoltimento nelle prossime settimane. Tra i tanti giocatori al centro di indiscrezioni e voci c’è anche Paulo Dybala. Corteggiato dal Manchester United e dal Tottenham, l’attaccante argentino piace molto anche al Psg. Mercato Juventus, Dybala apre al […] ...

Juventus - il Tottenham sarebbe interessato a Dybala : La Juventus è impegnata nella tournée asiatica, e dopo aver affrontato Tottenham ed Inter in International Champions Cup, il 26 luglio alle 13 ora italiana giocherà un'amichevole contro una selezione di giocatori asiatici. Sarà occasione per Sarri di consolidare il suo gioco, e di cimentare un gruppo che attualmente non dispone di molti giocatori, alcuni che devono ritornare dalle vacanze, altri rimasti ad allenarsi a Vinovo. Potrebbe anticipare ...